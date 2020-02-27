Колишнього нардепа Михайла Гаврилюка, якого охрестили "козаком", а кадри зі знущаннями "Беркута" у 2014 над яким облетіли півсвіту, помітили за незвичним для політика і екс-нардепа заняттям

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію киянки Алли Железняк:

«Викликала таксі. На водія звернула увагу, як виходила з авто. Звати Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Вживу ще більше схожий», — зазначила жінка у своєму пості, до якого додавалися відповідні фото. Відзначається, що водій розмовляв українською мовою і поводив себе «ввічливо».

У коментарях під публікацією з'явилася маса коментарів і припущень з приводу того, чи дійсно колишній депутат Верховної Ради України 8 скликання від «Народного фронту» і один із символів Революції Гідності працює водієм таксі в столиці.

Але несподівано для багатьох, через добу після публікації, сам екс-нардеп підтвердив журналістам інформацію про нинішню свою роботу:

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичного темпу життя і дуже радий цьому", - сказав у коментарі " КП в Україні " Гаврилюк.

Як відомо, Михайло Гаврилюк під час Революції Гідності потрапив на відео, де над ним на морозі і з голого знущалися люди у формі «Беркута». Пізніше він став депутатом Верховної Ради України, під час роботи народний обранець нічим особливим не «відзначився», а на дострокових парламентських виборах 2019 року спробував пройти на другий депутатський термін - балотувався по одному з мажоритарних округів у Київській області, але програв, адже за нього проголосувало всього 512 осіб. Влітку 2019 року писав в одній із соцмереж, що тепер стане «диванним критиком».

Разом з тим, на початку нинішнього року з ім'ям Гаврилюка був пов'язаний скандал, коли екс-нардепа викрили у зведенні дороговартісної нерухомості у приватне користування, а саме у будівництві триповерхового будинку в карпатських лісах.

При цьому, судячи з декларації, коштів на цю грандіозну будову у козака Гаврилюка немає. Журналіст Василь Крутчак побував на місці і на власні очі переконався в існуванні особняка.

Будинок площею 550 кв. м знаходиться в селі Нижній Березів (Косівський район, Івано-Франківська область). Поряд з нии – озеро, річка і водоспад.

На місці Крутчак зустрів чоловіка, який назвався братом тестя Гаврилюка, а також оглянув ділянку.

"Ось це водоспад біля будиночка, який збудував Михайло Гаврилюк. Ось річка тече, водоспад. Я реально радію, що його депутатство даремно не пройшло. Працював чесно. І відразу будиночок Гаврилюка. Краса!" – прокоментував побачене журналіст.

За словами Крутчака, в декларації Гаврилюка немає тієї суми, яка могла б дозволити побудувати такі хороми. У серпні 2019 року перед звільненням з посади "козак" задекларував 381 тис. грн зарплати. Його дружина задекларувала 6880 гривень допомоги від держави при народженні дитини.

Також у декларації колишнього нардепа відсутня інформація про будинок в Карпатах, об'єктах незавершеного будівництва або володінні ділянкою, який показав журналіст.

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