Бывшего нардепа Михаила Гаврилюка, которого окрестили "козаком", а кадры с издевательствами "Беркута" в 2014 над которым облетели полмира, заметили за необычным для политика и экс-нардепа занятием

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Facebook-публикацию киевлянки Аллы Железняк:

«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож», — отметила женщина в своем посте, к которому также прилагались соответствующие фото. Отмечается, что водитель разговаривал на украинском языке и вел себя «вежливо».

В комментариях под публикацией появилась масса комментариев и догадок по поводу того, действительно ли бывший депутат Верховной Рады Украины 8 созыва от «Народного фронта» и один из символов Революции Достоинства работает водителем такси в столице.

Но неожиданно для многих, спустя сутки после публикации, сам экс-нардеп подтвердил журналистам информацию о нынешней своей работе:

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", - сказал в комментарии " КП в Украине " Гаврилюк.

Как известно, Михаил Гаврилюк во время Революции Достоинства попал на видео, где над ним голым и на морозе издевались люди в форме «Беркута». Позднее он стал депутатом Верховной Рады Украины, во время работы народный избранник ничем особенным не «отличился», а на досрочных парламентских выборах 2019 года попытался пройти на второй депутатский срок - баллотировался по одному из мажоритарных округов в Киевской области, но проиграл, ведь за него проголосовало всего 512 человек. Летом 2019 года писал в одной из соцсетей, что теперь станет «диванным критиком».

Вместе с тем, в начале года нынешнего с именем Гаврилюка был связан скандал, когда экс-нардепа уличили в возведении дорогостоящей недвижимости в частной пользование, а именно в строительстве трехэтажного дома в карпатских лесах.

При этом, судя по декларации, средств на эту грандиозную стройку у козака Гаврилюка нет. Журналист Василий Крутчак побывал на месте и собственными глазами убедился в существовании особняка.

Дом площадью 550 кв. м находится в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область). Рядом с ним – озеро, река и водопад.

На месте Крутчак встретил мужчину, который представился братом тестя Гаврилюка, а также оглядел участок.

"Вот это водопад возле домика, который построил Михаил Гаврилюк. Вот река течет, водопад. Я реально радуюсь, что его депутатство зря на прошло. Трудился честно. И сразу домик Гаврилюка. Красота!" – прокомментировал увиденное журналист.

По словам Крутчака, в декларации Гаврилюка нет той суммы, которая могла бы позволить построить такие хоромы. В августе 2019 года перед увольнением с должности "козак" задекларировал 381 тыс. грн зарплаты. Его жена задекларировала 6880 гривен помощи от государства при рождении ребенка.

Также в декларации бывшего нардепа отсутствовала информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении участком, который показал журналист.

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