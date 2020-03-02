Християни здавна вітають один одного з настанням Великого посту

Фраза «Великий піст» асоціюється у християн з важкими випробуваннями, які внаслідок приведуть їх до просвітління і душевного очищення. Деякі дотримуються всіх правил посту, інші відмовляються тільки від частини привілеїв звичайного життя, але всі прагнуть до одного — стати ближчими до Бога. Привітати один одного з настанням Великого посту можна з допомогою красивих листівок, супровідних віршів та прози.

Тривалість Великого посту становить 48 днів (Чотиридесятниця і Страсна седмиця), плюс Масляна, коли люди вже відмовляються від м'яса. Кожен рік дати початку і закінчення посту змінюються, бо є прив'язка до Великодня. У 2020 році Великий розпочнеться у понеділок, 2 березня, а закінчиться в суботу, 18 квітня. Найважчими традиційно вважаються перший і останній тиждень.

Чотиридесятниця проводиться на честь Ісуса Христа, який постив 40 днів у пустелі. Таким чином, люди виявляють пошану Божому Сину, намагаються бути ближче до нього і небес в цілому, очистити душу від гріхів. У свою чергу, Страсна седмиця присвячена останнім дням Ісуса на землі, його випробуваням і мукам.

Початок Великого посту дуже важкий, адже доводиться зовсім утримуватися від їжі і пити одну лише воду. Незважаючи на це, люди радіють і вітають один одного з початком випробування.

Оригінальні листівки з віршами

Як правило, на будь-якій листівці люди пишуть супровідний текст. Це може бути проста проза, а може бути красивий вірш.

Жагу нашу до очищення,

Прийми Боже у Великий піст.

Пошли на нас благословення,

Щоб був у нас душевний ріст.

Тебе мій друже я вітаю,

Шанс краще стати з'явився у нас.

Бути хоробрим я тобі бажаю,

І дам невелику пораду в цей час.

Заповіти Божі — це лише початок,

Працюй над собою завжди!

Великий піст — це лише зачаток,

Свою душу від гріхів бережи!

Крім привітань, можна дивувати один одного цікавими фактами про Великий піст. Наприклад, вираз «піст» має грецькі корені. Воно безпосередньо пов'язане зі словом «apastia», яке в свою чергу походить від «apastos», що означає «той, хто нічого не їсть». В часи античності під «apastia» розуміли лікувальну дієту, своєрідне утримання з метою схуднути і одужати. Через деякий час, приставку «а» почали відкидати.

Тебе сьогодні хочу привітати,

Прийшов Великий складний піст.

Дозволь же небу себе направляти,

Будуй до Бога міцний міст!

Ти вибрав вірну дорогу,

Хай світлом повниться твоя душа.

Будь щасливий, посміхайся Богу,

Хай янгол твій тебе не залиша.

У привітаннях не варто робити великий акцент на їжі і дієті, по більшій мірі, піст — це очищення через стриманість. Наприклад, якщо людина згрішила, очистити совість і душу дієта не в силах.

Якщо ти вже вибрав цей шлях,

Не бійся нічого, відкинь увесь страх.

Намагайся думати в ці дні,

Про очищення, Бога, що ми не одні.

Намагайся все гарне згадати,

Переосмислити, оцінити, прийняти.

З чистою молитвою в піст цей зайти,

І мужньо дорогу складну цю пройти.

Як правило, листівки з привітанням на Великий піст серйозні, рідше веселі і жартівливі. Люди приділяють велику увагу цілям посту і способам, як пройти весь цей важкий шлях. Бажають один одному бути хоробрими, терплячими. Радять не здаватися, підібрати вдале пісне меню.

Великий піст — це шлях тернистий,

Прийми мої ти привітання.

Весна прийшла, і день барвистий,

Оцінить Бог твої старання.

Очистим душу від гріхів,

І станем ближче до небес.

Позбавимось дурних страхів,

Підемо разом до чудес.

Цікаво, що у 17 столітті ченці побажали пити пиво в піст, і для цього відправили гінця з хмільним напоєм до Папи Римського за дозволом. Поки гінець добирався, пиво раптово скисло. Спробувавши таке пиво, Папа дозволив пити подібну гидоту навіть під час Великого посту, і видав відповідний дозвіл. Варто також відзначити, що попереднього папу XVI знали, як любителя пива.

У Великий піст тебе я вітаю,

І світлу душу радо відкриваю.

Тобі бажаю віри здобуття,

Розуму очищення від забуття.

Відмовившись від м'яса, сиру, молока,

Бува невистачає нам ривка.

Для того, щоб пройти увесь цей шлях,

Поборовши голод, лінь та страх.

Прослав же Бога, та за рідних помолися,

Та від ран душевних ти зцілися.

Красиві листівки з прозою

Щоб душевно привітати друзів і близьких з настанням Великого посту не обов'язково писати або шукати складні вірші. Для цього також відмінно підійде красива листівка і проза в супровідному листі.

«Поздоровляю тебе з Великим постом, періодом випробувань і можливостю очиститися від гріхів. Бажаю тобі досягти своїх цілей, стати трішки ближче до нашого Творця. Нехай молитва допоможе тобі знайти свій шлях до просвітління. Нехай дух твій буде міцний, не здавайся ні перед чим, і нехай бережуть тебе янголи».

«Великий піст — період просвітлення душі! Бажаю тобі (ім'я), щоб у сім'ї була гармонія і щастя, твоя міцна сила волі дозволила пройти настільки нелегкий шлях очищення. Нехай небеса оберігають тебе, на вірний шлях завжди направляють».

Краще всього подарувати матеріальну, а не електронну листівку, і підписати її вручну. Цей жест покаже людині, що вона небайдужа, що її люблять. Так, у будь-яку важку хвилину посту, коли захочеться закинути ідею очищення, листівка допоможе зберегти напрям і йти до перемоги.

«Тільки найхоробріші люди можуть відмовитися від своєї зони комфорту і смачних страв заради вищих цілей, Великий піст починається! Бажаю тобі завжди бути таким сильним і сміливим, домагатися своїх цілей, летіти вперед до нових пригод. І нехай небеса бережуть тебе у всіх починаннях, підсвічують шлях у темряві, дають розумні підказки в складних ситуаціях».

Цікавий факт: найбільше постяться католики. Наприклад, один з великих соціологічних дослідницьких центрів LifeWay дізнався, що 61% всіх католиків так чи інакше дотримуються великого посту, при цьому два з трьох відрікаються на 48 днів від найулюбленіших напоїв і страв, навіть якщо ті можна приймати за церковними правилами. Також 24% всіх американців беруть участь у Великому випробуванні.

«На порозі Велике випробування — піст. Набирайся сил і терпіння, адже шлях цей тернистий. Будь витривалим і сміливим, борися з собою, очищай душу і тіло від гріхів і злих помислів. Ні на секунду не сумнівайся в собі і своїй вірі, будь стійким до спокус нечистого. Я вірю в тебе, ти впораєшся!»

Привітання з Великим постом в прозі можна розбавити красивими фото, зробленими самостійно. Такі картинки здатні підняти настрій, змусити посміхнутися. Якщо є бажання і спеціальні навички, з фотографії можна зробити непогану листівку.

«Вітаю тебе з настанням Великого посту. Хочу побажати тобі міцного здоров'я і витривалості, щоб янголи спостерігали і допомагали на всіх шляхах твоїх. Ніколи не сумуй і завжди посміхайся, адже світ прекрасний».

Найдавніша згадка про Великий піст датується 325 роком нашої ери. Прийшла ця згадка з Нікейського собору, який також відомий встановленням двадцяти канонів і популярного «Нікейського Символу віри», що читається практично в кожній церкві і сьогодні.

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