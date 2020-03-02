Фраза «Великий пост» ассоциируется у христиан с трудными испытаниями, которые вследствие приведут их к просветлению и душевному очищению. Некоторые соблюдают все правила поста, другие отказываются только от части привилегий обычной жизни, но все стремятся к одному — стать ближе к Богу. Поздравить друг друга с наступлением Великого поста можно с помощью красивых открыток, сопроводительных стихов и прозы.

Продолжительность Великого поста составляет 48 дней (Четыредесятница и Страстная седмица), плюс Масленица, когда люди уже отказываются от мяса. Каждый год даты начала и окончания поста меняются, ибо имеется привязка к Пасхе. В 2020 году Великий начнется в понедельник 2 марта, а закончится в субботу 18 апреля. Самыми трудными традиционно считаются первая и последняя неделя.

Четыредесятница проводится в честь Иисуса Христа, который постился 40 дней в пустыне. Таким образом, люди проявляют уважение Сыну Божьему, пытаются быть ближе к нему и небесам в целом, очистить душу от грехов. В свою очередь, Страстная седмица посвящена последним дням Иисуса на земле, его испытаниям и мучениям.

Начало Великого поста очень трудное, ведь приходится вовсе удерживаться от еды и пить одну лишь воду. Несмотря на это, люди радуются и поздравляют друг друга с началом испытания.

Оригинальные открытки со стихами

Как правило, к любой открытке люди пишут сопроводительный текст. Это может быть простая проза, а может быть красивый стих.

Стремленье наше к очищенью,

Прими Господь в Великий пост.

Пошли на нас благословенье,

Чтоб был велик душевный рост.

Тебя мой друг я поздравляю,

Шанс лучше стать явился к нам.

Быть храбрым я тебе желаю,

И несколько советов дам.

Заветы Божьи — это лишь начало,

Работай над собой весь час!

Живи мой друг не как попало,

А счастлив будь уже сейчас!

Кроме поздравлений, можно удивлять дуг друга интересными фактами о Великом посте. Например, выражение «пост» имеет греческие корни. Оно непосредственно связано со словом «apastia», которое в свою очередь произошло от «apastos», что значит «тот, который ничего не ест». Во времена античности под «apastia» понимали лечебную диету, своеобразное воздержание с целью похудеть и выздороветь. Спустя некоторое время, приставку «а» начали откидать.

Тебя сегодня я хочу поздравить,

Пришел Великий сложный пост.

Позволь же ангелу себя направить,

Но не сдавайся, этот путь не прост!

Ты выбрал верную дорогу,

Пусть светом полнится твоя душа.

Будь счастлив, улыбайся Богу,

Иди по жизни не спеша.

В поздравлениях не стоит делать великий акцент на еде и диете, по большей мере, пост — это очищение через воздержание. К примеру, если человек согрешил, очистить совесть и душу диета не в силах.

Если ты уж выбрал этот путь,

Не бойся ничего, и не забудь.

Ты не один, с тобой друзья, родные,

Кроме еды есть радости иные.

Как чувство голода начнет превозмогать,

Не беспокойся, рожден ты побеждать!

Старайся думать в эти дни,

Об очищении, духовности, любви.

Пытайся жизнь свою понять,

Переосмыслить, оценить, принять.

С молитвой чистой в этот срок,

Воспринять этот непростой урок.

И до конца Великого Пути,

Согласно плану, сможешь ты прийти.

Как правило, открытки с поздравлением на Великий пост серьезные, строгие, реже веселые и шуточные. Люди уделяют большое внимание целям поста и способам, как пройти весь этот трудный путь. Желают друг другу быть храбрыми, терпеливыми. Советуют не сдаваться, подобрать удачное постное меню.

Пришла весна, Великий пост,

Прими мои ты поздравленья.

И будет путь этот не прост.

Зато у нас запас варенья.

Очистим душу от грехов,

И станем ближе к небесам.

Настроим тысячи мостов,

Пойдем на встречу чудесам.

Любопытно, что в 17 веке одни монахи пожелали пить пиво в пост, и для этого отослали гонца с бочонком хмельного напитка к Папе Римскому за разрешением. Пока гонец добирался, пиво скоропостижно скисло. Попробовав такое пиво, папа разрешил пить подобную гадость даже во время Великого поста, и выдал соответственное разрешение. Стоит также отметить, что предыдущего папу XVI знали, как любителя пива.

В Великий пост тебя я поздравляю,

И свету душу радо открываю.

Тебе желаю получить благословенье,

Очистить разум и прогнать забвенье.

Пойми мой друг, услада не навечно,

Душа ж летает в небе бесконечно.

Восславь же Бога, за родных ты помолись,

От ран душевных поскорее исцелись.

Красивые открытки с прозой

Чтобы душевно поздравить друзей и близких с наступлением Великого поста не обязательно писать или искать сложные стихотворения. Для этого также отлично подойдет красивая открытка и проза в сопроводительном письме.

«Поздравляю тебя с Великим постом, периодом испытаний и возможности очиститься от грехов. Желаю тебе достичь своих целей, стать немножко ближе к нашему Творцу. Пусть молитва поможет найти тебе свой путь к просветлению. Пусть дух твой будет крепок, не сдавайся ни перед чем, и пускай тебя берегут ангелы».

«Великий пост — период просветления души! Желаю тебе (имя), чтобы в семье была гармония и счастье, твоя крепкая сила воли позволила пройти столь нелегкий путь очищения. Пусть небеса хранят тебя, оберегают, на верный путь всегда направляют».

Лучше всего подарить материальную, а не электронную открытку, и подписать ее вручную. Этот жест покажет человеку, что он не безразличен, что его любят. Так, в любую трудную минуту поста, когда захочется закинуть идею очищения, открытка поможет сохранить направление и идти до победы.

«Только самые храбрые люди могут отказаться от своей зоны комфорта и вкусных блюд ради высших целей, Великий пост начинается! Желаю тебе всегда быть таким сильным и смелым, добиваться своих целей, лететь вперед к новым приключениям. И пусть небеса хранят тебя во всех начинаниях, подсвечивают путь в темноте, дают подсказки умные в ситуациях сложных».

Интересный факт: больше всех постящихся — это католики. К примеру, один из крупных социологических исследовательских центров LifeWay узнал, что 61% всех католиков так или иначе соблюдают Великий пост, при этом, два из трех отрекаются на 48 дней от самых любимых напитков и блюд, даже если те можно принимать по церковным правилам. Также 24% всех американцев принимают участие в Великом испытании.

«На пороге Великое испытание — пост. Набирайся храбрости и терпения, ведь путь этот тернист. Будь выносливым и смелым, борись с собой, очищай душу и тело от грехов и злых помыслов. Ни на секунду не сомневайся в себе и своей вере, будь стойким к искушениям нечистого. Я верю в тебя, ты справишься!»

Поздравления с Великим постом в прозе можно разбавить красивыми фото, сделанными самостоятельно. Такие картинки способны поднять настроение, заставить улыбнуться. Если есть желание и специальные навыки, из фотографии можно сделать неплохую открытку.

«Поздравляю тебя с наступлением Великого поста. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья и выносливости, чтобы ангелы наблюдали и помогали во всех путях твоих. Никогда не унывай и всегда улыбайся, ведь мир прекрасен».

Самое старое упоминание о Великом посте датируется 325 годом нашей эры. Пришло это упоминание из Никейского собора, который также известен установлением двадцати канонов и популярного «Никейского Символа веры», что читается практически в каждой церкви и сегодня.

Напомним, календарь питания на Великий пост: расписание по дням.

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