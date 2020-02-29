Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук позбудеться посади вже 4 березня
Як передає Politeka.net, про це на своєму Telegram каналі повідомив генерал-майор податкової поліції України та економічний експерт Юрій Атаманюк.
За його словами, мати такого прем'єра як "профан Гончарук" для України ганьба.
"За останньою інформацією 4 березня профан Гончарук «зникне як роса на сонці». Яка ганьба для всіх нас мати такого прем'єра", - вважає він.
Крім того, навів кілька цифр, які стали результатом "цього шабашу економічного блоку уряду".
"Станом на 2020-й значення держборгу досягло рекордних 96,4 млрд $. У 2019 держборг був 84,4 млрд$. Зростання склало 14,2%. Крім того, Мінфін (читай баба злодійка Оксана) в 2019-му випустив рекордну кількість спекулятивних облігацій внутрішньої позики. Реальна дохідність за ними становила до 36%. Так, нерезиденти (десь Порох проглядається) продавали $ за 27-27,7 і купували на них гривню для купівлі ОВДП, а держава повертала гроші з 24,5-25 грн/$ плюс до 17% річних з облігації.", - констатував сумну ситуацію в Україні економіст.
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Крім того, він звинуватив деяких міністрів в непрофесіоналізмі.
"До бюджету на 2020 заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд грн. І ці доходи успішно валять, на 25% ,маніпулятори і злодії Верланов з Нефьодовим. Видатки бюджету 1,17 трлн грн. «Дірка» становить 95 млрд грн. На обслуговування держборгу доведеться витратити 40% доходів бюджету або 400 млрд грн. Непогано хлопці погуляли...", - заключив він.
Нагадаємо, Атаманюк розгромив звіт "балабола" Гончарука в Раді.
Як повідомляла Politeka, Атаманюк розкрив українцям очі на ситуацію в економіці.
Також Politeka писала, що Атаманюк жорстко пройшовся по новій ініціативі РНБО.