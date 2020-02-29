Цифры говорят сами за себя

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук лишится должности уже 4 марта



Как передает Politeka.net, об этом на своем Telegram канале сообщил генерал-майор налоговой полиции Украины и экономический эксперт Юрий Атаманюк.

По его словам, иметь такого премьера как "профан Гончарук" для Украины позор.

"По последней информации 4 марта профан Гончарук «зникне як роса на сонці». Какой позор для всех нас иметь такого премьера", - считает он.

Кроме того, привел несколько цифр, которые стали результатом "этого шабаша экономического блока правительства".



"По состоянию на 2020-й значение госдолга достигло рекордных 96,4 млрд$. В 2019 госдолг был 84,4 млрд$. Рост составил 14,2%. Кроме того Минфин (читай воровка баба Оксана) в 2019-м выпустил рекордное к-во спекулятивных облигаций внутреннего займа. Реальная доходность по ним составляла до 36%. Так, нерезиденты ( где-то Порох просматривается) продавали $ по 27-27,7 и покупали на них гривну для покупки ОВГЗ, а государство возвращало деньги по 24,5-25 грн/$ плюс до 17% годовых с облигации.", - констатировал печальную ситуацию в Украине экономист.

Кроме того, он обвинил некоторых министров в непрофессионализм и манипуляторстве.



"В бюджет на 2020 заложили доходы на уровне 1 трлн 79 млрд грн. И эти доходы успешно валят, на 25% ,манипуляторы и воры Верланов с Нефедовым. Расходы бюджета 1,17 трлн грн. «Дырка» составляет 95 млрд грн. На обслуживание госдолга прийдется потратить 40% доходов бюджета или 400 млрд грн. Неплохо ребята погуляли...", - заключил он.

Напомним, Атаманюк разгромил отчет "балабола" Гончарука в Раде.

Как сообщала Politeka, Атаманюк раскрыл украинцам глаза на ситуацию в экономике.

Также Politeka писала, что Атаманюк жестко прошелся по новой инициативе СНБО.