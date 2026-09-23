У Запоріжжі 23 вересня через аварійні ремонтні роботи на водопроводі без води залишилися 2520 мешканців та сім дев'ятиповерхових будинків.

Відключення води у Запоріжжі знову зачепило багатоповерхівки — 23 вересня через аварійні ремонтні роботи на водопроводі без водопостачання залишилися 2520 мешканців і сім дев'ятиповерхових будинків.

Як повідомляє місцевий портал «ЗаБор», аварійно-відновлювальні роботи комунальники проводять на водопроводі діаметром 500 міліметрів за адресою вулиця Стешенка, 15. Саме через пошкодження цієї ділянки мережі частина міста тимчасово залишилася без централізованого водопостачання.

Воду перекрили з 16:00 і до завершення ремонтних робіт. У КП «Водоканал» перепросили мешканців за тимчасові незручності й пояснили, що водопостачання планують відновити одразу після того, як аварію буде ліквідовано.

Які будинки залишилися без води

Без водопостачання залишилися сім дев'ятиповерхових будинків за такими адресами:

вулиця Автозаводська: 54, 56, 58, 60;

вулиця Стешенка: 18, 23, 25.

Найбільше постраждали жителі чотирьох будинків на вулиці Автозаводській, де одразу кілька дев'ятиповерхівок опинилися без водопостачання.

Де можна набрати воду

На час проведення ремонтних робіт для мешканців організували підвезення води автоцистерною. Її розмістили за адресою вулиця Стешенка, 18 — безпосередньо біля одного з будинків, що потрапив у зону відключення.

Точного часу завершення ремонту у водоканалі не називають: відновлення водопостачання обіцяють після завершення всіх аварійних робіт на пошкодженій ділянці водопроводу діаметром 500 мм.

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