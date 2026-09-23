Луганська ОДА 23 вересня розпочала прийом заявок від переселенців на пільгові кредити для купівлі житла. Подати документи можна лише до 15:45 2 жовтня, а найбільша сума позики сягає 3 млн грн під 3% річних.

Кредит на житло для ВПО у Луганській області дає шанс на власну квартиру чи будинок: Луганська обласна державна адміністрація з 10:00 23 вересня почала приймати заявки від переселенців на пільгові житлові кредити. Встигнути подати документи можна лише до 15:45 2 жовтня.

Новий прийом іде вже за оновленим порядком, який начальник Луганської ОВА затвердив 16 вересня. Заявки приймають винятково в електронному вигляді — надсилати їх треба на адресу zhytlo@loga.gov.ua. Документи, що надійдуть раніше 10:00 23 вересня або після 15:45 2 жовтня, розглядати не будуть.

Умови кредиту: скільки і на який термін

Оновлений порядок дає переселенцям такі умови: сума позики — до 3 млн грн, ставка — всього 3% річних, а термін погашення — до 10 років. Нормативна площа житла становить 52,5 кв. м на одну-дві особи та ще по 21 кв. м на кожного наступного члена сімʼї. Для загальної категорії ВПО власний внесок має бути не менш як 6% вартості житла, а квартиру чи будинок позичальник обирає самостійно.

Водночас є важливе обмеження: житло не може розташовуватися на територіях активних або можливих бойових дій, а також на тимчасово окупованих територіях, для яких не визначено дату завершення бойових дій чи окупації.

Кому бюджет може погасити майже весь кредит

Найбільша пільга передбачена одразу для чотирьох категорій. Обласний бюджет може погасити 99,99% основної суми кредиту, але не більше 3 млн грн, для таких людей:

звільнених із російського полону;

батьків трьох і більше неповнолітніх дітей;

визначених порядком ветеранів війни;

ВПО віком від 60 років.

Для інших переселенців, які відповідають територіальним умовам програми, бюджет погашає 50% основної суми кредиту. При цьому для другої–пʼятої категорій порядок вимагає реєстрації на території громад Луганського, Алчевського, Довжанського або Ровеньківського районів Луганської області.

Хто потрапить у програму першим

Кандидатів розділять на пʼять окремих реєстрів. Звільнені з полону та багатодітні батьки проходять без випадкового відбору — за умови повного пакета документів і підтвердження статусу. Серед ветеранів, людей від 60 років та інших ВПО переможців за потреби визначатимуть за допомогою генератора випадкових чисел, а процедуру транслюватимуть наживо на YouTube-каналі Держмолодьжитла.

Які документи потрібні

До електронної заявки необхідно прикласти: паспорт кандидата та членів сімʼї, РНОКПП, довідки ВПО, документи про відповідний пільговий статус і згоду на обробку персональних даних. Заяву, анкету та згоду окремо підписують кваліфікованим електронним підписом (КЕП), а копії документів подають у PDF або як чіткі скани чи фотографії.

Якщо заяву подадуть обоє з подружжя, розглядатимуть ту, що надійшла першою. Так само людина, яка одночасно належить до кількох пільгових категорій, має обрати лише одну.

Скільки людей уже отримали житло

Програму житлового кредитування Луганщина використовувала і торік: у 2025 році за нею житло придбали 176 сімей, на що спрямували понад 400 млн грн. Із них 46 кредитів на 111,1 млн грн отримали люди, звільнені з полону. Масштаб проблеми значно більший — за даними Луганської ОВА, в інших областях України зареєстровано понад 206 тисяч ВПО з Луганщини. Скільки саме кредитів планують видати цього разу, в оголошенні не вказали: кількість переможців визначатимуть залежно від наявних кредитних ресурсів.