Подорожчання продуктів у Харківській області продовжується: соняшникова олія в супермаркетах за місяць різко подорожчала.

Подорожчання продуктів у Харківській області триває — до цукру та круп, які дорожчали в попередні дні, тепер додалася соняшникова олія. За даними щоденного моніторингу цін порталу Minfin, середня вартість пляшки олії за місяць зросла приблизно на 7%.

Моніторинг охоплює мережі, що працюють і в Харкові: Auchan, Novus, Megamarket, Metro, Fozzy, Furshet та Varus. Саме за їхніми цінниками портал щодня рахує середню ціну базових продуктів харчування.

Скільки тепер коштує олія

Рафінована олія «Олейна» 850 мл станом на 23 вересня в середньому коштує 107,30 грн. Найдешевше її продає Novus — 99,99 грн, найдорожче Megamarket — 112,50 грн, в Auchan цінник тримається на рівні 109,40 грн.

Ще місяць тому, у серпні 2026 року, середньомісячна ціна тієї самої пляшки «Олейни» становила 100,68 грн. Тобто лише за один місяць продукт додав майже 7 гривень до цінника.

Олія «Щедрий Дар» 850 мл подорожчала помірніше: нині середня ціна 100,66 грн проти 100,07 грн у серпні. У Novus вона коштує 96,99 грн, в Auchan — 106,00 грн, у Metro — 99,00 грн.

Як зекономити на покупках

Різниця в ціні на ту саму пляшку олії між мережами сягає понад 12 гривень — від 99,99 грн у Novus до 112,50 грн у Megamarket. Тому перед покупкою варто порівнювати цінники кількох супермаркетів або користуватися онлайн-моніторингом порталу Minfin.

Актуальні ціни на продукти можна щодня перевіряти на сторінці порталу Minfin «Ціни на продукти» — там зведені дані по всіх мережах одразу.

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