Не маючи декларації з сімейним лікарем, понад 12 мільйонів українців втратили право на безкоштовну медичну допомогу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національну службу здоров'я України.

За інформацією відомства, 31,07% населення або 12,674 млн. громадян України не уклали декларації про вибір лікаря. А це означає, що з 2020 року, коли повністю запрацює медична реформа, лікар не зобов'язаний надавати первинну медичну допомогу пацієнтам, які не погоджуються підписати декларацію. Це в деякій мірі пояснюється тим, що сімейні лікарі будуть отримувати допомогу тільки за тих пацієнтів, які обрали їх і підписали з ними декларації.

В іншому випадку людина, яка вперто не підписує декларацію, але має потребу в медичних послугах, повинна буде за них заплатити. Це не є незаконним, однак не регулюється державою. Тому якість цих послуг – поза системою державного контролю.

Проте якщо людина опинилася в екстремальній ситуації, лікар повинен їй допомогти незалежно від наявності декларації.

Як повідомляє видання «Апостроф», згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 № 65, в рамках програми медичних гарантій здійснюється оплата за надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, виходячи з тарифу на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги, встановлюється як базова ставка за обслуговування одного пацієнта, який подав декларацію про вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, і становить 600,48 гривні в рік.

Раніше ми писали, що медреформа почне роботу в Україні 1 квітня 2020 року. Більшість медичних послуг, якщо вірити нововведенням, будуть безкоштовними. На кожну з них держава виділила певні кошти на пацієнта. Але деякі послуги обділили фінансами, а включити в прайси ліки взагалі забули.

У програмі медичних гарантій є екстрена та первинна допомога. Нацслужби здоров'я України перерахує гроші і на спеціалізовану, а також високоспеціалізовану допомогу, паліативну медичну допомогу, реабілітацію, а також на вагітність і пологи та медичну допомогу для дітей, що не досягнули 16 років.

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