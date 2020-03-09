Зміну вартості на контрактне навчання в українських вузах передбачено з 1 вересня 2020 року

Заступник міністра освіти Єгор Стадний пояснив, що нововведення торкнеться тільки популярні професії – юристів, менеджерів, економістів, дизайнерів і так далі, передає ZN.UA

У міністерстві очікують, що це простимулює частина абітурієнтів піти на менш популярні напрямки – інженерію, природознавство та інші.

"Тепер ми говоримо абітурієнтам: "Контракт на право буде набагато дорожче, і нема чого туди йти, тому що на ринку праці на одну вакансію юриста – 13 претендентів. Краще підіть на інженера, тому що в Міністерство освіти приїжджають великі корпорації і кажуть, що не вистачає саме інженерів", – заявив Стадний.

Відзначається, що зміни можуть торкнутися і приватні вузи, але тільки якщо держава туди вкладає якісь кошти.

"Незабаром всі приватні університети зможуть отримувати державне замовлення, і як тільки до них дійде хоча б одна державна гривня, вони будуть підкорятися правилу про нижньої межі ціни на контракт", – повідомив заступник міністра.

Контрактне навчання буде коштувати не менше 60% вартості, яку платить за бюджетні місця держава, в 2021 році – 70% і в 2022 році – 80%. Однак, за словами Стадного, вже зараз є безліч навчальних закладів, де ціна на контракт перевищує нижню планку. При цьому, чітко визначити її неможливо – скрізь "мінімалка" буде різною. Десь це буде 20 тисяч, а де-то – 18. Все залежить від того, яке державне фінансування на одного студента отримує вуз.

При цьому, будуть введені правила, що стримують підняття нижньої планки: якщо вартість контракту вище, ніж три середні зарплати в області, то університети можуть не піднімати її.

Наголошується, що відбувається це через те, що реальна вартість навчання вище, ніж зазвичай платять контрактники. Середня оплата навчання на одного студента-бюджетника становить 43 тис грн, а середня ціна за контракт – 16,5 тис грн.

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