Актриса Ада Роговцева уверена, что жители России считают украинцев вымышленным народом
Такое мнение выразила легендарная украинская актриса в интервью каналу ZIK.
По ее словам, они всегда очень снисходительно относились к украинцам.
"Их приучили, что украинцы хуже, что мы – вымышленный народ, выдуманный язык, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь – "русский город", – отметила она.
Кроме того, актриса подчеркнула, что это продолжалось много лет.
"Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", – заключила она.
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"В этой ситуации нужно лишь очень много читать, много интересоваться, расспрашивать, так как я в свои 80 лет - не бояться быть на передовой, где гибнут парни. Я стояла на том месте, где через полтора часа двоих очень серьезно ранило", - заявила она.
Также стоить отметить, что Роговцева все годы войны ездит в зону АТО. Она давно отказалась от поездок РФ. А про артистов, которые ездят зарабатывать в Россию, говорит, что это их личный выбор между деньгами и достоинством.
Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.
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