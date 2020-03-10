Актриса Ада Роговцева уверена, что жители России считают украинцев вымышленным народом



Такое мнение выразила легендарная украинская актриса в интервью каналу ZIK.

По ее словам, они всегда очень снисходительно относились к украинцам.



"Их приучили, что украинцы хуже, что мы – вымышленный народ, выдуманный язык, "младший брат". Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь – "русский город", – отметила она.

Кроме того, актриса подчеркнула, что это продолжалось много лет.



"Их нельзя переговорить, переучить, наверное, надо изолировать себя от них", – заключила она.



Ранее Роговцева рассказала, что украинцы зомбированы коммунистической идеологией и поделилась единственным вариантом прекращения войны на Донбассе



"В этой ситуации нужно лишь очень много читать, много интересоваться, расспрашивать, так как я в свои 80 лет - не бояться быть на передовой, где гибнут парни. Я стояла на том месте, где через полтора часа двоих очень серьезно ранило", - заявила она.

Также стоить отметить, что Роговцева все годы войны ездит в зону АТО. Она давно отказалась от поездок РФ. А про артистов, которые ездят зарабатывать в Россию, говорит, что это их личный выбор между деньгами и достоинством.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

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