Літак спецрейса з евакуйованими з Італії українцями приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль" пізно увечері в неділю, 15 березня

На ньому прилетіли 123 українця, які не змогли потрапити на територію України з-за того, що застрягли на кордоні Італії, через закриття кордонів зі Словенією. (Чтобв подивитися відео - проскролльте вниз)

Наголошується, що в аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на COVID-19 123 евакуйованим з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавирусной інфекції не виявили.

Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19.

Як повідомили в Офісі президента України, всі евакуйовані підписали згоду на проходження добровільної самоізоляції в домашніх умовах протягом 14 днів (на час можливого інкубаційного періоду).

"За порушення домашнього карантину передбачена відповідальність. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19", - повідомили в ВП.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що українці застрягли на кордоні зі Словенією і не можуть потрапити додому. Прикордонники не пропускали два автобуса з українцями.

Справа в тому, що 11 березня уряд Словенії через коронавіруса вирішило закрити кордон з Італією. Обмеження почали діяти з 8 ранку п'ятниці, 13 березня. В'їзд дозволено лише громадянам Словаччини та особам, які мають вид на проживання в цій країні. Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Прибуття спецрейсу з евакуйованими українцями до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Gepostet von Офіс Президента України am Sonntag, 15. März 2020

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