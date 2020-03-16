Два випадки коронавірусу офіційно зареєстровані в Києві

Про це ввечері в понеділок, 16 березня, офіційно заявив Моз України. Підкреслюється, що два випадки зараження вірусом COVID-19 були підтверджені у столиці амбулаторно.

Заражених людей вже ізолювали. Їм належить симптоматичне лікування. Відомо, що один з тих, що заразилися, протягом інкубаційного періоду повернувся з Франції.

Всього в Україні налічується 7 офіційно підтверджених випадків зараження. З них один був летальним.

Також стало відомо, що в Чернівецькій обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Відомо, що жінку госпіталізували з підозрою на китайський вірус, однак смерть настала в результаті важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусу. Аналізи на наявність у пацієнтки коронавірусу ще не прийшли.

Раніше ми повідомляли, що президент України записав нове відеозвернення, присвячене протистоянню пандемії. У ньому він підкреслив, що приклад Китаю показав всьому світу ефективність жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом.

«Досвід Китаю показує, що непопулярні і жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м'якотілість і ліберальність союзники коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного - життя і здоров'я українців», - заявив президент.

Він повідомив, що ввечері відбудеться засідання уряду, на якому будуть розглядатися можливі заходи для боротьби з епідемією.

Зеленський закликав Кабмін з 17 березня заборонити роботу ТРЦ, ресторанів та інших розважальних закладів в Україні. Також під забороною будуть масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи обряди і церемонії. Експорт продуктів харчування повинен бути обмежений за визначеним Кабміном списком.

Крім того, президент пропонує заборонити будь міжміське і міжобласне сполучення з 18 березня. Також пропонується закрити метро, маршрутних таксі перевозити не більше 10 пасажирів за раз, і до 20 пасажирів за раз – у тролейбусах, трамваях, автобусах і вагонах громадського транспорту.

Президент також звернувся до Мінфіну з проханням провести переговори з МВФ та іншими партнерами для отримання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавіруса.

Нагадаємо, міністр не стримався і видав правду про ситуацію з коронавірусом.

Як повідомляла Politeka, Кернес влаштував демарш проти Зеленського, карантин під загрозою.

Також Politeka писала, що Кабмін виставив українцям одну жорстку умову: як не втратити субсидію в розпал коронавірусу.