У випадку з епідемією коронавірусу більше лякає не сама хвороба, а те, як українська влада з нею бореться

Як повідомляє Politeka, таку думку в програмі «Недобрий вечір» висловив її ведучий Ігор Лесєв (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз). Він звернув увагу на те, що в світі існують і інші хвороби з більш високим відсотком смертності, ніж від коронавірусу. Крім того, вірус вражає в першу чергу літніх людей, в той час як для інших він не такий небезпечний.

У зв'язку з цим ведучий вважає невідповідною реакцію на епідемію в світі.

«Банкрутують цілі галузі світової економіки. Авіаперевезення вже накрилися. Туризм в ж**і. Фондові ринки обвалилися. Світова торгівля скорочується. Країни закривають кордони. У світі відбуваються антиглобальные процеси. І все через що? Формально через якийсь новий штам грипу», - зазначив Лесєв.

Він зізнався, що його сильніше лякає не сам вірус, а те, як з ним бореться влада. Зокрема, проблеми запровадженого карантину добре видно на прикладі Києва.

«Закривають метро. Добре. Але наземний транспорт продовжує працювати. Люди з метро пересядуть на переповнені тролейбуси і маршрутки! Тобто, скупчення людей стане в рази більше! Якщо карантин – тоді закривається все! Ідея карантину – ізолювати людей один від одного», - заявив ведучий.

Він також звернув увагу на те, що в Україні досі немає експрес-тестів на коронавірус, а на всю країну перевірено лише кілька сотень людей.

«У нас кілька мільйонів людей позбавили джерел заробітку. І цих людей забивають у переповнений громадський транспорт. Ось це карантин по-українськи. Влада з одного боку поклала свою економіку. А з іншого – збільшує поширення зарази», - обурився Лесєв.

Він також нагадав про те, що зараз багато українців можуть втратити роботу, а значить їм не на що жити і годувати свої сім'ї.

«Що всім цим людям робити? Читати поради Мілованова про те, що гроші потрібно зберігати в валюті? Або дивитися на сімейні фотографії Сергія Лещенка, який і під час карантину буде все також одержувати 300 тисяч гривень в місяць?», - підсумував ведучий.

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