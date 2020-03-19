У Чернівцях, де на сьогоднішній день найбільше хворих коронавірусом, запустили машину, яка сповіщає мешканців міста про епідемію

Спеціальна машина з гучномовцем їздить по всіх мікрорайонах міста, розповідаючи людям, як дотримуватися карантину. Влада має намір здійснювати таке сповіщення щодня.

Як відомо, у Чернівцях на сьогоднішній день найбільше підтверджених випадків коронавіруса. Станом на ранок 19 березня там ізольовано 9 осіб, 1 хворий помер. У зв'язку з цим, у місті зупинили рух громадського транспорту.

«Збережіть життя своїм близьким, подбайте, щоб літні люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним. Зупинити небезпечний вірус ми можемо тільки дисципліною і відповідальністю», - кажуть людям через гучномовець.

Тим часом у Житомирі зафіксовано перший випадок коронавіруса. 56-річний чоловік повернувся з Австрії. На даний момент його стан задовільний. Всього в Україні наразі зафіксовано 17 випадків, 2 з яких смертельні.

У світі кількість хворих щогодини зростає, як і кількість жертв вірусу. Станом на 19 березня, у світі хворіють понад 222 тисяч осіб, понад 9 тисяч людей померли від ускладнень. Дуже великий відсоток загиблих це люди похилого віку.

Для запобігання поширення коронавіруса в Україні влада ухвалила жорсткі заходи, серед яких карантин у школах, заборона на роботу розважальних закладів, магазинів (крім продуктових), проведення масових заходів. У великих містах зупинили метро, а в деяких обмежили рух громадського транспорту. Людей просять залишатися вдома і не виходити на вулицю без необхідності.

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