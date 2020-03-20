Погода в Україні 20 березня приємно здивує, більшість регіонів накриє справжнє потепління

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, на західній Україні очікуються часткові дощі. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 12-18 градусів тепла. А от вночі варто очікувати похолодання до 4-6 вище нуля.

На півночі країни опадів не буде. Вдень на вулиці буде 10-12 градусів тепла. А от уночі очікується в районі 5-7 градусів за Цельсієм.

Трохи тепліше буде в центральних регіонах. Там очікується вдень 12-15 вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже 5-7 за Цельсієм.

На півдні України повітря прогріється ще більше – до 14-16 тепла вдень. А от вночі очікується від 1 до 5 тепла.

Жителям східних регіонів потрібно готуватися до 12-15 градусів вище нуля. А от вночі на вулиці буде 2-5 тепла.

У Києві та області синоптики прогнозують часткове прояснення, але без опадів. Вдень на вулиці буде 11-14 градусів тепла. А от вночі похолодає: від 2 до 7 вище нуля.

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