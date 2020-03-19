Українські перевізники зіткнулися з серйозною проблемою через карантин

У рамках введеного урядом по всій країні карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні з'явилися певні обмеження для громадського транспорту. Так, передбачається, що в маршрутках одночасно можуть їздити не більшою 10 пасажирів, а в трамваях, тролейбусах і автобусах – не більше 20.

Проте, багато приватних перевізників відмовляються виконувати цю вимогу, адже тоді їм доведеться працювати собі в збиток. Це ставить уряд в незручне становище, коли йому треба або скасовувати обмеження, або доплачувати перевізникам з міських або інших бюджетів, тим самим компенсуючи збитки.

«Якщо змусять возити по 10 чоловік, то всі просто зупинять перевезення», - передає слова одного з перевізників Телеграм-канал Klymenko Time.

Така ситуація може спровокувати повноцінний транспортний колапс в країні. Це залишається однією з основних проблем для України в рамках карантину.

Нагадаємо, до цього ми писали про те, що нинішня криза може стати набагато серйозніше, ніж у 2008 році. З'явилася інформація, що Офіс президента і уряд готуються до дефолту. Про це розповіло джерело в ОП, зазначаючи, що влада в даний час прораховує варіанти та алгоритми дій з порятунку української економіки.

"Наша економіка не витримає карантин більше 2-х тижнів. Все, що буде більше «вб'є економіку повністю». Особливо вб'є дрібний і середній бізнес, а це означає голодні бунти", - йдеться в повідомленні.

Також в цьому році Україна не зможе виплачувати борги МВФ і кредиторам. В даний час, за інформацією джерела, ОП і уряд зайняли вичікувальну позицію по «дефолту», тобто очікують, коли якась інша країна оголосить першої.

"Просто грошей брати нізвідки. Все завмерло. Параліч всіх економічних процесів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з'ясувалося, скільки Україна може витримати на карантині.

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