Знаменитий французький астролог Мішель Нострадамус передбачив щось схоже на епідемію коронавіруса

Про це він писав у своїх щорічних катренах.

Давно відомо, що коронавірус з'явився на рибному ринку китайського міста Ухань, а в передбаченні французького астролога на 2020 рік фігурує саме риба.

"Риба, яка живе у воді і на землі, величезною хвилею буде викинута на берег, Форма її дивна, приваблива і жахлива. Невдовзі з моря до стін міста підійдуть вороги", - йдеться в пророцтві.

Зараз вчені активно взялися за вивчення праць астролога. Вони припускають, що оскільки передбачення Нострадамуса не закінчується на 2020 році, то у людства є надія на порятунок.

Якщо вірити пророцтвами Нострадамуса, то порятунок може прийти ближче до 2024 року.

"Про яка дорожнеча! Але два великих благодійника /добряка/ принесуть допомогу звідусіль, по землі і морю", - писав він.

Варто відзначити, що багато передбачення Нострадамуса збулися і це доведено історично. Зокрема, астролог передбачив аварію в Чорнобилі, а також точний час своєї смерті.

Раніше повідомлялося, що знаменита болгарська ясновидиця Ванга передбачала найнебезпечнішу хворобу, залишивши попередження для людства.

Ванга попереджала, що в рік п'яти двійок має відбутися катастрофічна подія, яка струсне людство. Також він зазначив, що провидиця казала, що в світі з'явиться страшний вірус, який забирає мільйони життів, але, коли ж з'явиться ліки їй було невідомо.

Нагадаємо, розшифровано пророцтво Нострадамуса про Україну, зміниться все: «стане другою Мессопотамией».

Як повідомляла Politeka, розшифровано давнє пророцтво Нострадамуса: в світі запанує хаос, переможцем вийде лише одна країна.

Також Politeka писала, що Нострадамус передбачив фатальні події для людства: що чекає світ у 2024 році.