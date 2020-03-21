Європейський Союз може розпастися через пандемію коронавіруса COVID-19

Таку думку озвучив економіст і аналітик Віктор Суслов, передає Главред.

За його словами, смертельний коронавірус COVID-19, що атакував країни Європейського Союзу, вже привів до відродження політики протекціонізму.

Як стверджує Суслов, на даний момент не існує Шенгенської зони. Оскільки європейські країни відновили свої національні кордони і жорстко контролюють їх перетин.

Відповідно, через епідемію коронавіруса українці позбулися тих привілеїв, які вони мали у зв'язку з безвизом в Євросоюзі.

"Я думаю, що коронавірус запустив процес відновлення ізольованих національних держав, призвів до відродження політики протекціонізму, коли кожна держава починає захищати виключно свої національні інтереси. Глобалізація переживає найбільшу кризу в своїй історії. Не виключаю, що результатом цих змін може стати розпад Євросоюзу", - заявив Суслов у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, економіст додав, що в даний момент офіційний Київ повинен зрозуміти сучасні тенденції і теж перейти до політики захисту національних інтересів і забезпечення прав українців.

"Нам потрібна політика економічного націоналізму, тобто протекціонізму", - резюмував Суслов у коментарі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні можуть посилити і продовжити карантин. За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, на території країни можуть посилити норми карантину, а його продовження буде залежати від ситуації як в Україні, так і за її межами.

Він також попередив про те, що в Україні почали діагностувати коронавірус у людей, які не були за кордоном.

"В країну зайшла коронавірусна хвороба. Є перші випадки інфікування всередині країни. Все більше зразків приходить в вірусологічні лабораторії на обстеження. Сьогодні ми отримали 54 підозри на коронавирусную хвороба", - додав Ляшко.

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