У Києві скасували прийом дітей у перші класи через епідемію коронавіруса в країні

Так, з-за коронавіруса перенесли прийом документів для вступу в перший клас для всіх українських учнів, поки ситуація з епідемією не піде на спад. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський на Facebook-сторінці, повідомляє Politeka.net.

Вже 20 березня завершується третя чверть навчального року в школах країни, при цьому всі діти сидять вдома. Чиновник просить не панікувати батьків, адже оцінки за чверть не виставляють через введення семестрового навчання в школах.

"І шановні вчителі! Вам не потрібно бігти до школи, щоб перенести відмітки в журнали. Працюйте з адміністрацією дистанційно. Фіксуйте оцінки учнів в будь-який зручний для вас спосіб: на паперові та електронні носії", – додав Мондрієвський.

Важливо зазначити, що педагоги Києва зможуть отримати заробітну плату вже на наступному тижні.

Також відзначено, що вже наступного тижня педагоги Києва зможуть отримати свою зарплату.

Нагадаємо, що співробітники Київського метрополітену отримали розпорядження про перенесення дати закінчення карантину в метро. Згідно з даними видання, Київський метрополітен не буде працювати до 17 квітня. Про це вже повідомив керівництво. Співробітники метрополітену використовують карантин для проведення ремонтних робіт на станціях і платформах.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях посилили карантинні заходи у зв'язку з новими випадками інфікування коронавірусом. Про таке рішення повідомив мер міста Олексій Каспрук.

За його словами, обов'язковий масковий режим буде введений з понеділка, 23 березня.

"Отже, ми будемо контролювати, щоб на діючі ринки, що діють супермаркети і невеликі магазини та інші об'єкти, які працюють, не допускалися відвідувачі, які не мають засоби індивідуального захисту, тобто - маски. Будь - саморобні, куплені", - заявив градоначальник.

Крім того, він підкреслив, що влада робить все можливе для забезпечення мешканців міста захисними масками.

Нагадаємо, що у МОЗ розповіли, що чекає українців після 3 квітня: "Не секрет, що...".

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