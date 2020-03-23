Один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь розповів, коли коронавірус COVID-19 покине Європу та Україну



Свій прогноз він дав South China Morning Post.

За словами вірусолога, цей процес може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавірусу повинні бути надзвичайно радикальними.

"Якби у всьому світі можна було припинити рух на 4 тижні, то пандемію можна було б зупинити. Але мені важко навіть уявити, що таке можливо", - уклав він.

Раніше ми повідомляли, що вчені зробили висновок, що covid-19 більш чутливий до спирту, ніж атипова пневмонія, але водночас вони не рекомендують використовувати алкоголь.

Віскі, горілка або джин можуть лише в крайніх випадках застосовується для дезінфекції.

А ось ліками проти коронавірусу алкоголь бути не може.



Варто відзначити, що Україна потрапила в список найбільш уразливих для коронавірусу країн і за рівнем готовності до пандемії знаходиться на 94 позиції, між Зімбабве і Сенегалом.

Нагадаємо, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса: «Безробіття і...».

Як повідомляла Politeka, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "Допомогти не можуть".

Також Politeka повідомляла, що Київ закривають на карантин: «будуть працювати тільки…».