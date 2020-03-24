Введення надзвичайного стану в Україні може призвести до вкрай серйозних наслідків

В Офісі президента пояснили, до яких саме, і чому влада не може піти на такий крок. Про це розповіла заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, уряд не готовий зупинити більшу частину економіки України.

"Коли ми говоримо про надзвичайний стан, 70% нашої експортної виручки - аграрії і металурги. Можна їх зупинити? Звичайно ні! Чи можна зупинити критичну інфраструктуру? Ні! Ми не можемо зупинити аграрний сектор, це означає, що не можемо зупинити постачальників насіння, техніки, палива, добрив. Якщо йти за такою логікою, зрозуміємо, що ми не можемо зупинити більшу частину економіки. Адже не може працювати металургійний завод без коксу, без транспорту. Ми не можемо порвати в один момент всі ланцюжки, які працюють", - заявила Ковалів.

При цьому вона додала, що ситуація може змінитися.

"На сьогодні з тією динамікою з коронавірусом, підстав для введення надзвичайного стану немає. Звичайно, ситуація може змінитися. На сьогодні динаміка буде видно протягом наступних декількох днів або, можливо, тижні", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у зверненні до українців Володимир Зеленський пообіцяв кримінальну відповідальність всім, хто нелегально продає медичні товари та завищує ціни на них і не став заперечувати можливість введення режиму НС.

«Окремо хочу звернутися до окремим нашим політикам. У складні для країни часи займатися політичним хайпи - фактично рівноцінно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне - не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм, якщо можна так сказати, життєвим принципам», - заявив він.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

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