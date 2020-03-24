В Офісі президента розповіли, коли в країні можуть бути зняті всі обмеження, пов'язані з коронавирусом

Про це сказала заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, це може статися вже у травні, однак для цього українці повинні максимально дотримуватися умов карантину

"Перший і найголовніший рецепт виходу з кризи - це максимальне дотримання карантину. Чим менше людей захворіє, тим швидше економіка повернеться до нормального життя. Ми бачимо, що економіка Китаю швидко почала відновлюватися. Те ж саме ми повинні пережити у себе. Ми повинні максимально залишатися вдома і дотримуватися тих правил, які встановлені обмеження для того, щоб вже в травні всім нормально вийти з цієї ситуації і знову ж повернутися на роботу", - заявила Ковалів.

Також вона розповіла, що в пік поширення коронавіруса Україні потрібно більше 100 мільярдів гривень на підтримку медичної галузі. Гроші потрібні на зарплати лікарям і на закупівлю медичного обладнання.

"Ми говоримо сьогодні про необхідність у понад 100 мільярдів гривень додаткових, які нам, якщо у нас буде пік коронавіруса потрібно буде підтримати зарплатами і лікарів, і закупівлею додаткового обладнання", - заявила заступник голови ВП.

Нагадаємо, раніше у зверненні до українців Володимир Зеленський пообіцяв кримінальну відповідальність всім, хто нелегально продає медичні товари та завищує ціни на них і не став заперечувати можливість введення режиму НС.

«Окремо хочу звернутися до окремим нашим політикам. У складні для країни часи займатися політичним хайпи - фактично рівноцінно мародерству. Ви говорите, що влада введе надзвичайний стан, щоб під шумок протягнути якісь непопулярні рішення. Можу сказати тільки одне - не судіть інших по собі, по своєму досвіду і по своїм, якщо можна так сказати, життєвим принципам», - заявив він.

Нагадаємо, коронавірус прорвався в «Слугу народу».

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