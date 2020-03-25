Україна знаходиться на самому початку підйому захворюваності коронавирусом

Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» розповіла доктор медичних наук Алла Мироненко, завідувач відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Ст. Л. Громашевського НАМН України.

Занос коронавіруса в країну пішов тоді, коли почали повертатися заробітчани. Як буде розвиватися епідемія далі, покаже час, але у неї обов'язково є підйом, пік і спад.

«До спаду нам ще далеко. Говорити про те, скільки людей перехворіє, я, чесно кажучи, не беруся», – наголосила лікар.

На її думку, не варто відкидати сезонність захворювання.

«До теплого часу якось ми карантином дотягнемо. Влітку буде перепочинок, а до осені ми повинні бути готові до того, що у нас ситуація може знову загостритися. Адже те, що ми сховалися, нас не врятує», – наголосила вона.

Будь-якій епідемії, щоб пройти світ, необхідно два роки. Однак людям все одно доведеться отримати імунітет. А для того, щоб його придбати, враховуючи відсутність вакцини, в українців є лише один шлях – перехворіти.

А ось люди похилого віку потребують захисту.

«Тому, якщо нам вдасться згладити криву захворюваності на осінь, дати можливість літнім людям хворіти під якісним медичним наглядом і не повально — це буде хорошим результатом», – пояснила Мироненко.

На даний момент готовність вітчизняної медицини до розгулу коронавіруса хорошою не назвеш через багаторічне її знищення. Тому надії на те, що вдасться відновити все за два місяці, немає.

«Це ж не тільки обладнання купити. До нього потрібно бригаду. Наприклад, провести інтубацію не кожен лікар може, це вузькоспеціалізована допомога. Її повинен проводити анестезіолог. Апарат ШВЛ купити не така проблема, як навчити бригаду злагодженій роботі, ось на це треба час. У нас вкрай мало фахівців. Тому уряд вживає ось ці екстрені заходи для того, щоб як можна менше хворих відразу попадали на ліжка інтенсивної терапії», – резюмувала вірусолог із 30-річним досвідом.

Раніше ми писали про те, що, на думку італійського вченого Гуїдо Сільвестрі, вакцина від коронавіруса з'явиться не раніше осені, а пройде повні клінічні випробування і взагалі через рік-півтора.

Ми також розповідали, що астролог Василіса Володіна, незважаючи на критичну ситуацію в світі через коронавірус, рекомендує почати мислити позитивно і не падати духом, при цьому дотримуючись всіх правил для запобігання поширення вірусу

Нагадаємо, українці пішли на кричущі заходи через відсутність антисептиків.

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