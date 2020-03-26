З'явилися перші подробиці того, що відбувається

Ракетний катер Чорноморського флоту Росії вторгся в морську зону України

Про це 26 березня повідомила Державна прикордонна служба України. (Щоб подивилися відео – проскрольте вниз)

Зазначається, що в ході патрулювання в прилеглій та виключній морській економічній зоні України кораблі Морської охорони за підтримки прикордонної авіації обстежили в тому числі, райони газоконденсатних родовищ.

При цьому в Одеському родовищі виявлено та розпізнано самопідйомні плавучі бурові установки (СПБУ) «Україна», перейменована окупаційною владою анексованого Криму у «Крим-1», та СПБУ «Таврида». На обох бурових установках наявні ознаки продовження промислової діяльності, підняті прапори країни-агресора.

Також українські прикордонники розпізнали ракетний катер ЧФ РФ, який патрулював поряд.

Щодо мети перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, там відповіли, що здійснють охорону економічної діяльності Російської Федерації та повідомили про обмеження щодо наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі.

«Морська охорона продовжує фіксацію та збір інформації щодо здійснення незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям корабельно-катерного складу ЧФ РФ», - додали в Держприкордонслужбі.

Також зазначено, що матеріали, зібрані Морською охороною Держприкордонслужби в період з 2014 року вже вже залучено до доказовоъ бази справи для розгляду Гаагським трибуналом, який визнав, що Росія незаконно привласнила активи українських підприємств.

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