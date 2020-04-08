Вербну неділю 2020 зустрічають в Україні за сім днів до Великодня. У свята багата історія, унікальні традиції та багато прикмет. Дізнайтеся, що можна і чого не можна робити під час святкування.

Коли відзначають Вербну неділю 2020

Як і багато християнських свят, це має плаваючу дату, що змінюється щороку. Якого числа він буде – визначають за Великоднем. Вербна неділя завершує шостий тиждень Великого посту. Відразу після нього починається Страсна седмиця, а слідом – Великдень, саме по ній визначають, якого числа буде Вербна неділя.

Православний календар показує, що в 2020 році християни святкують Воскресіння Христове 19 квітня, отже, Вербна неділя 2020 припадає на 12 квітня. У католиків свято прийде на тиждень раніше – 5 числа. Напередодні йде Вербна неділя: з 6 по 12 квітня і з 30 березня по 5 квітня відповідно.

Звідки з'явився і що означає свято

Здавна воно має ще одну назву, яка відображає його значення для християн: Вхід Господній в Єрусалим. Як свідчить Біблія, в цей день Ісус Христос прибув в священне місто в Ізраїлі напередодні свого розп'яття. Спаситель в'їхав на ослику, а віруючі урочисто зустрічали його пальмовими гілками і молитовним вигуком “Осанна”. У християнській релігії свято означає визнання Сина Божого в народі, як Месії. Ще одне значення: вхід Ісуса в Рай, як людини.

В Україні, як відомо, пальми не приживаються, і українці вибрали інше символічне рослина: вербу або вербу – ось чому воскресіння називається Вербною. Не дивно, що саме це дерево є негласним національним символом, адже в народі кажуть: “Без верби і калини нема України”. Рослина дуже шанують за його цілющі властивості, крім того, він одним з перших пускає пагони і пухнасті бруньки, що повідомляє про настання весни.

Традицією свята: як відзначати і що робити з вербою

Головний символ свята, вербу, в народі вважають символом відродження і нової надії на щасливе майбутнє. Щоб надати додаткову силу паросткам, їх освячують у храмах святою водою. Букети, “заряджені” Божою благодаттю, прийнято тримати в руках, вітаючи близьких з Вербною неділею, а також під час молитви. З їх допомогою також окроплюють будівлі, людей і худобу.

Вважається, що найкраще зрізати гілки напередодні – в Лазареву суботу. У 2020 році цей день настане 11 квітня.

Мабуть, найоригінальныший і найцікавіший звичай Вербної неділі – бити один одного вербовими гілками, включаючи дітей. “Не я б'ю – верба б'є”, – засуджують під час ритуалу. Згідно з народними віруваннями, легкі удари пагонами виганяють хвороби і зміцнюють здоров'я. Для незаміжніх дівчат хльостання вербою має ще одне значення: згідно з прикметою, чим більше родичів вдарять її пагоном – тим більше шансів знайти чоловіка.

Вербу можна поставити вдома у вазу, покласти в узголів'я ліжка або прикрасити ікони. Краще набрати побільше пучків і залишити по одному в кожній кімнаті. Гілочки зберігають цілий рік, як оберіг від хвороб, природних катастроф, руйнівної погоди, пожеж і всіляких бід.

Подейкують, що за рік верба вбирає в себе багато негативної енергії, тому на Вербну неділю прийнято спалювати старі пагони. Вербові бруньки можна з'їсти сирими або додати в кашу – вважається, що вони корисні для здоров'я і додають сил. Ще українці здавна роблять з вербових гілок відвар, а потім купають у ньому дітей, щоб ті були здоровими і отримали захист від усіх напастей.

У це свято прийнято очищати душу. Тому кожному християнину потрібно сходити в церкву, сповідатися, покаятися в молитві і попросити у Господа прощення за всі гріхи. Але в зв'язку з карантином через коронавіруса варто переглянути свої плани, щоб знизити ризик зараження. Священнослужителі рекомендують проводити церемонії на вулиці або по відеозв'язку з дому, як закликав президент Володимир Зеленський.

На Вербну неділю 2020 все ще триває Великий піст. Але з нагоди свята діє послаблення: можна їсти рибу і випити трохи вина (гарячі страви вживати заборонено).

Що не можна робити у Вербну неділю 2020

У Вербну неділю 2020 діють багато заборон, порушення яких може накликати біду. Так гілки не можна зрізати на вербі біля дупла і з дерев, які ростуть поруч з кладовищем. У зв'язку з цим небезпечно купувати пагони на ринку, адже невідомо, де вони росли раніше. Крім того, не можна ламати вербу або викидати гілки.

Не рекомендується ходити на цвинтар, адже смерть близьких навіває смуток і скорботу, а Вербна неділя 2020 – радісне свято. Замість цього краще помолитися за померлого в храмі. Є також забобони, що не можна влаштовувати поминки.

У святкову неділю заборонено працювати по дому і господарству: вишивати, прати, прибирати в будинку, садити картоплю на городі, поливати квіти і так далі. Не варто навіть митися і стригтися. Краще використовувати можливість і як слід відпочити від фізичної праці. Священики зазначають, що заборона не поширюється на невідкладні завдання, такі як приготування їжі. Просто в це свято потрібно думати про Бога, а не про повсякденні справи. З тієї ж причини рекомендується цілий день не дивитися телевізор, не користуватися гаджетами і не заходити в Інтернет.

У святий день категорично не можна сваритися і лихословити. Варто уникати будь-яких сварок і негативних емоцій, більше того – пробачити всі старі образи і побажати оточуючим всього самого хорошого.

Святкувати прийнято у вузькому сімейному колі. На Вербну неділю 2020 не можна влаштовувати великі і галасливі гуляння, а також напиватися.

Народні прикмети на Вербну неділю

В Україні є стародавній обряд для дівчат: потрібно з'їсти три бруньки-”котика” від освяченої верби. Якщо їх смак виявиться солодким – скоро буде весілля, але якщо гірким – доведеться дівувати ще рік.

Хорошою прикметою вважається сон, в якому людина шукає квітучу вербу. Якщо ж гілки ламаються – будуть проблеми в особистому житті. Якщо дівчина в сні тримає букет з квітучих пагонів або ставить їх у вазу – буде велика любов і побачення. Якщо ж священне дерево присниться хворій людині – його чекає чудесне зцілення. Людям з безсонням потрібно покласти вербу біля ліжка, а перед сном вимовити змову: «Святі ангели, сон мій бережіть, свята верба, хвороби відганяй».

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