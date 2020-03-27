Пандемія коронавіруса була передбачена людству ще на початку минулого століття

Одним з перших про майбутню «білу чуму» заговорив наближений до двору останнього російського царя Миколи II селянин і цілитель Григорій Распутін, передає Politeka з посиланням на інформацію в мережі.

Ось як він описав це:

«Ви побачите Смерть, яка скаче на білій чумі. І давня чума здасться перед білою чумою, як крапля перед океаном. Гори трупів складуть на площах, і мільйони людей віднесе безлика смерть. Міста з мільйонами жителів не знайдуть достатньо рук, щоб ховати померлих, а багато сіл будуть перекреслені одним хрестом. Ніякі ліки не зможуть зупинити білу чуму, бо вона буде початком очищення».

Вивчаючи це передбачення, дослідники стверджують, що слово «чума» – це іносказання, адже в той час він не міг дати інфекції, яка вразить людство, точний термін.

Раніше слова Распутіна про «білу чуму» приписували вірусу імунодефіциту людини, пташиному і свинячому грипу, лихоманці Ебола. Однак коронавірус за швидкістю свого поширення затьмарює всі епідемії, що раніше бушували, зростає і смертність від цього захворювання.

Щось схоже на пандемію коронавіруса передбачив і знаменитий французький астролог Мішель Нострадамус.

Як відомо, коронавірус з'явився на рибному ринку китайського міста Ухань, а в передбаченні французького астролога на 2020 рік фігурує саме риба.

«Риба, яка живе у воді і на землі, величезною хвилею буде викинута на берег, Форма її дивна, приваблива і жахлива. Невдовзі з моря до стін міста підійдуть вороги», – йдеться в пророцтві.

Зараз вчені активно взялися за вивчення праць астролога. Вони припускають, що оскільки передбачення Нострадамуса не закінчується на 2020 році, то у людства є надія на порятунок.

Якщо віритипророцтвам, він може прийти ближче до 2024 року.

«О яка дорожнеча! Але два великих благодійника /добряка/ принесуть допомогу звідусіль, по землі і по морю», – писав він.

Нагадаємо, розшифровано пророцтво Нострадамуса про Україну, зміниться все: «стане другою Мессопотамией».

Як повідомляла Politeka, Ванга попередила світ про коронавірус багато років тому.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження.