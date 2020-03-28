Кількість хворих коронавірусом в Україні перевищує офіційну статистику в десятки і сотні раз

Таку заяву зробив колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, смертельний вірус в Україні поширюється в геометричній прогресії.

"У звичайному житті людина контактує з 5-30 людьми, рахуйте, скільки може захворіти коронавірусом", – зазначив він.

Також лікар підкреслив, що карантин мінімізував процес його поширення, тому кількість заражених буде збільшуватися тільки за рахунок вже виявлені.

"Буде зростати кількість летальних випадків, тому повинна бути готова і медична система, а також крематорії. Без паніки, звичайно, але люди повинні бути готові і до таких речей", – сказав він.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відстежувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Відзначимо, що через епідемію в Україні загинули вже 8 осіб, вилікувалися

п'ятеро. В країні лабораторно підтверджено 311 випадків, а по всьому світу коронавірусів заражені більше 597 тисяч чоловік 27 365 з яких загинули, але 133 366 вилікувалися.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

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