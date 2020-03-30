Пасажири авіарейсу із В'єтнаму, що прилетів 29 березня в Київ, відмовилися від обсервації, зламали двері і покинули термінал

Один з евакуйованих українців Ярослав Іжик, по прильоту в Бориспіль, записав та виклав у своєму Instagram відео з нецензурними висловлюваннями в сторону України.

"Ну все, я вдома... С*ка, дивіться, проривають *бучу оборону. *буча Україна!", - говорив Іжик.

Поведінка Іжика та інших, хто прилетів, викликали хвилю обурення. Згодом хлопець видалив скандальний ролик, але його встиг опублікувати у себе на сторінці в соцмережі журналіст Олег Деренюга (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Зла не вистачає після перегляду цього відео, - зазначив журналіст. - Відео, як він разом з іншими пасажирами героїчно «проривав оборону», а потім успішно повідомив своїм фоловерам, що повернувся в «*бучу Україну» і незадоволений, що їх борт зустрічали з урахуванням заходів карантину".

Деренюга повідомив, що рейс з В'єтнаму був повністю безкоштовним для громадян України, евакуація проходила на новому Airbus 350. Його організував в'єтнамський бізнесмен щоб евакуювати в'єтнамців з України, а посольство України домовилося щоб заодно захопити і українських громадян по дорозі додому.

"Умовою польоту була згода на двотижневу обсервацію в одному з готелів Київської області та внесок по 200 євро з людини на її забезпечення. Спочатку евакуйовані нібито погодились, але по прильоту передумали", - підкреслив журналіст.

Після дикого обурення співвітчизників, Іжик записав інші ролики - з вибаченнями - які опублікував у своєму Instagram (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Я повернувся додому і побачив величезну кількість переглядів і негативних коментарів... І це просто жорстко... Ну, звичайно, так, я рельно бачу їх всіх, хто представлений на відео, виродками... Щодо фрази про Україну - це було сказано на емоціях після довгого перельоту... Я вважаю Україну своєю батьківщиною і люблю її, та частково тому і повернувся. Тому що перечекати напасті набагато приємніше вдома", - розговорився Іжик.

Відео, яке він опублікував спочатку:

Зла не хватает после просмотра этого видео❗️ Пассажиры авиарейса из Въетнама, прилетевшего сегодня в Киев (Борисполь) отказались от обсервации, сломали двери и покинули терминал прибытия. Один из пассажиров этого рейса, 26-летний украинец Ярослав Ижик (https://www.facebook.com/usi.zhik), опубликовал у себя в Instagram (https://www.instagram.com/usi.izhik/) видео, как он вместе с другими пассажирами героически «прорывал оборону», а потом успешно сообщил своим подписчикам, что вернулся в «ебучую Украину» и недоволен, что их борт встречали с учетом мер карантина. По данным СМИ, рейс из Вьетнама был полностью бесплатным для граждан Украины, эвакуация проходила на новом Airbus 350. Его организовал вьетнамский бизнесмен чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось чтобы заодно захватить и украинских граждан по дороге домой. Условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на её обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся якобы согласились, но по прилету передумали. Подробнее у меня в Telegram https://t.me/dereniuha Gepostet von Oleg Derenuga am Sonntag, 29. März 2020

І з поясненнями і вибаченнями:

Відзначимо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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