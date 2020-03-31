У Києві планують послабити карантин і дозволити працювати перукарнями та масажних салонах

КМДА вирішила послабити карантинні заходи в столиці. При цьому працівники салонів і перукарень повинні бути в масках і регулярно дезінфікувати приміщення, а на 10 квадратних метрів дозволено не більше однієї людини. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу КМДА.

СПА-салонів, косметологічних кабінетах та іншим закладам побутового обслуговування населення не дозволять працювати. Підписав розпорядження КМДА від 25,03 начальник штабу наслідків НС.

Раніше ми повідомляли, що українських школярів чекає важливе нововведення, розслаблятися на карантині не доведеться.

Про це у вівторок, 31 березня повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, яке було опубліковано в Facebook.

Так, у понеділок, 6 квітня, для школярів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він полягає в тому, що в ефірах українських телеканалів транслюватимуть уроки з 11 предметів.

Повідомлялося, що карантин в Україні буде продовжено і після 24 квітня. Зокрема, Арсен Аваков вважає, що українцям доведеться сидіти вдома як мінімум два місяці.

Про це міністр внутрішніх справ заявив, відповідаючи на питання про можливе продовження обмежувальних заходів. Він нагадав про те, що раніше Кабмін ухвалив рішення про продовження карантину до 24 квітня. Однак, цілком ймовірно, що і після цієї дати українці продовжать сидіти вдома.

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