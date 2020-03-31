Легендарний майданівець попросив допомоги у соціальних мережах

Майданівець, який відомий всім під псевдонімом "Піаніст Майдану", опублікував фотографії пожежі, який у нього стався. За словами активіста, у нього згоріли картини, паспорт, нотні записи. Площа пошкодженої даху склала приблизно 200 квадратів, а це великі грошові витрати. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку активіста.

"Це трапилося сьогодні вночі. Багато картин згоріли, паспорт, нотні записи. Площа даху приблизно 200 квадратних метрів, а це шалені гроші на матеріали, не кажучи про вартість роботи.

Я в печалі. Це не якісь 6-7 тисяч гривень за оренду та комунальні послуги, про яких я писав вчора ввечері. Не дуже сподіваюся на те, що хтось допоможе, але хоча б я спробую. Сьогодні зможу відновити електроживлення, щоб не мерзнути вночі", - написав Піаніст Майдану.

Українці почали активно просувати публікацію і писати під нею коментарі:

"Немає слів. Тільки завтра зможу перекласти кілька гривень. Що-то можна надіслати НП? Одяг, посуд, інше?" "Трохи розкидала по групам. Поки все, що можу. Держить, все буде", "О, Господи. Як сам? Живий-здоровий?", "О, Боже, Не навмисний підпал? Ти цілий?".

Нагадаємо, сотні людей в сльозах збираються в центрі Києва, кадри

А ще Politeka повідомляла, що дикі танці влаштували на кістках «Небесної сотні», ганебне відео

Також Politeka писала, вандали на Одещині осквернили пам'ять українців



