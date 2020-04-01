Квітень підготував українцям приємні зміни

Про це пише РБК-Україна.

В першу чергу, в квітні повинні початися додаткові виплати українським пенсіонерам.

Ті українці, у яких пенсія менше п'яти тисяч гривень, отримають додатково одноразово ще одну тисячу.

Також з 1 квітня пенсію перерахують працюючим пенсіонерам. Такі перерахунки роблять автоматично два рази в рік і в ПФУ з заявами звертатися не потрібно.

Крім цього, найближчим часом має бути розроблений механізм індексації пенсій, завдяки якій українці отримають "оновлені" виплати до кінця квітня.

З 1 квітня в Україні почала працювати Програма медгарантій, яка включає в себе оплату пологів для українок. На кожну породіллю (пологи, кесарів розтин, ліки, палату, щеплення, екстрену допомогу та реанімації) буде виділено державою 8500 гривень.

Також не варто забувати, що уряд затвердило перелік медичних послуг, які стануть безкоштовними з 1 квітня:

первинна допомога;

екстрена;

амбулаторно-поліклінічна (послуги профільного лікаря, до якого направив сімейний лікар);

стаціонарна;

паліативна медична допомога - обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, допомога сім'ям пацієнтів, підтримка життєдіяльності, догляд за пацієнтом);

медична реабілітація;

медична допомога у зв'язку з пологами;

реімбурсація лікарських засобів ("Доступні ліки")

Вже 19 квітня більшість українців будуть відзначати Великдень. Згідно із законодавством, наступний день після Великодня – понеділок, 20 квітня, також повинен стати вихідним. Однак у цьому році через форс-мажорну ситуацію українці будуть святкувати Великдень в режимі карантину, який продовжено до 24 квітня.

Всі богослужіння будуть проводитися в режимі онлайн, і українці не зможуть збиратися у церквах. Для безпеки громадян біля храмів будуть розміщені додаткові патрулі силовиків.

Крім цього, 24 квітня - останній день карантину, введеного Кабміном. Як повідомив прем'єр-міністр України, ці терміни можуть переглянути, а все буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

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