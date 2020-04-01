Апрель уготовил украинцам приятные изменения

Об этом пишет РБК-Украина.

В первую очередь, в апреле должны начаться дополнительные выплаты украинским пенсионерам.

Те украинцы, у которых пенсия менее пяти тысяч гривен, получат дополнительно единоразово еще одну тысячу.

Также с 1 апреля пенсию пересчитают работающим пенсионерам. Такие перерасчеты делают автоматически два раза в год и в ПФУ с заявлениями обращаться не нужно.

Помимо этого, в ближайшее время должен быть разработан механизм индексации пенсий, благодаря которому украинцы получат "обновленные" выплаты до конца апреля.

С 1 апреля в Украине начала работать Программа медгарантий, которая включает в себя оплату родов для украинок. На каждую роженицу (роды, кесарево сечение, лекарства, палату, прививки, экстренную помощь и реанимацию) будет выделено государством 8500 гривен.

Также не стоит забывать, что правительство утвердило перечень медицинских услуг, которые станут бесплатными с 1 апреля:

первичная помощь;

экстренная;

амбулаторно-поликлиническая (услуги профильного врача, к которому направил семейный врач);

стационарная;

паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

медицинская реабилитация;

медицинская помощь в связи с родами;

реимбурсация лекарственных средств ("Доступные лекарства")

Уже 19 апреля большинство украинцев будут отмечать Пасху. Согласно законодательству, следующий день после Пасхи – понедельник, 20 апреля, также должен стать выходным. Однако в этом году из-за форс-мажорной ситуации украинцы будут праздновать Пасху в режиме карантина, который продлен до 24 апреля.

Все богослужения будут проводиться в режиме онлайн, и украинцы не смогут собираться в церквах. Для безопасности граждан возле храмов будут размещены дополнительные патрули силовиков.

Помимо этого, 24 апреля - последний день карантина, введенного Кабмином. Как сообщил премьер-министр Украины, эти сроки могут пересмотреть, а все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Но глава МВД Арсен Аваков предупредил, что карантин могут продлить до второй половины мая.

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Также Politeka писала, что Аваков предупредил украинцев о завершении карантина, названы новые сроки: "В ближайшее время...".