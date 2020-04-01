Укрзалізниця перевезла майже 8 тисяч пасажирів, які через карантин не могли самостійно перетнути кордон
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку Укрзалізниці в соцмережі Фейсбук.
Відзначається, що велика частина з 7571 евакуйованих - українці. Всього було організовано 14 спеціальних рейсів.
Найбільше з них здійснювалися швидкісними поїздами Інтерсіті + за маршрутом Київ - Перемишль для перевезення українських громадян з Польщі і Чехії. Курсувало десять рейсів, якими в Україну повернуто 6211 українців.
Також компанія організувала два спеціальних рейси за маршрутом Київ - Рига і Київ - Москва туди і назад.
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Поїзні бригади, що обслуговують спеціальні поїзди, були забезпечені всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції. Після кожного рейсу рухомий склад ретельно обробляли дезінфікуючими засобами.
Всі перевезення здійснювалися за погодженням з Міністерством закордонних справ і Міністерства інфраструктури України.
Крім того, стало відомо про безкоштовне підвезення працівників поліції:
Як ми раніше повідомляли, 29 березня на центральному залізничному вокзалі Києва зустрічали поїзд з Москви з 700 пасажирами, які вирішили повернутися на батьківщину на час карантину. Територію вокзалу оточила поліція і люди в хімзахисті, всім пасажирам вимірювали температуру.
Прибулі розповіли про жахливу антисанітарію в поїзді, а також поскаржилися на те, що їм не організували підвезення додому, при тому, що під час посадки в Москві у них запитували регіон і обіцяли, що їх розвезуть.
Крім того, всі пасажири підписали документ на згоду на самоізоляцію, але багато хто побоювався, що обіцяних заходів неможливо дотримуватися, так як не можна було нормально дістатися додому у віддалені регіони України.
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