Вже перевезено майже 8 тисяч людей

Укрзалізниця перевезла майже 8 тисяч пасажирів, які через карантин не могли самостійно перетнути кордон

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку Укрзалізниці в соцмережі Фейсбук.

Відзначається, що велика частина з 7571 евакуйованих - українці. Всього було організовано 14 спеціальних рейсів.

Найбільше з них здійснювалися швидкісними поїздами Інтерсіті + за маршрутом Київ - Перемишль для перевезення українських громадян з Польщі і Чехії. Курсувало десять рейсів, якими в Україну повернуто 6211 українців.

Також компанія організувала два спеціальних рейси за маршрутом Київ - Рига і Київ - Москва туди і назад.

Поїзні бригади, що обслуговують спеціальні поїзди, були забезпечені всіма необхідними засобами захисту та дезінфекції. Після кожного рейсу рухомий склад ретельно обробляли дезінфікуючими засобами.

Всі перевезення здійснювалися за погодженням з Міністерством закордонних справ і Міністерства інфраструктури України.

Крім того, стало відомо про безкоштовне підвезення працівників поліції:

Як ми раніше повідомляли, 29 березня на центральному залізничному вокзалі Києва зустрічали поїзд з Москви з 700 пасажирами, які вирішили повернутися на батьківщину на час карантину. Територію вокзалу оточила поліція і люди в хімзахисті, всім пасажирам вимірювали температуру.

Прибулі розповіли про жахливу антисанітарію в поїзді, а також поскаржилися на те, що їм не організували підвезення додому, при тому, що під час посадки в Москві у них запитували регіон і обіцяли, що їх розвезуть.

Крім того, всі пасажири підписали документ на згоду на самоізоляцію, але багато хто побоювався, що обіцяних заходів неможливо дотримуватися, так як не можна було нормально дістатися додому у віддалені регіони України.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

Як повідомляла Politeka, в Києві почали змінюватися ціни на продукти, українці збентежені: "Совість є?"