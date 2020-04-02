Україні загрожують катастрофічні катаклізми через зміни клімату

Про те, з чим може зіткнутися наша країна розповів голова Української кліматичної мережі Ілля Єременко розповів, передає «Апостроф».

За словами експерта, зміна клімату може викликати підняття рівня моря, і багато прибережних територій будуть затоплені. В результаті деякі населені пункти України можуть піти під воду, хоча велика частина території буде придатна для життя навіть через 100 років.

"На півдні України частину Одеси може бути затоплена, де 200-250 населених пунктів, є дослідження, які будуть підтоплені населені пункти, а які втрачені. Щоб у місці неможливо було жити, його не потрібного затопити все, досить, щоб там раз в рік відбувався якийсь шторм, або вітер піднімав воду в межах міста", - заявив експерт.

За його словами, зміни клімату жителі міст Українці відчувають на собі вже зараз. За його словами, це проявляється зокрема, коли вода після дощу може стояти на рівні метра. Системи дощової каналізації виявилися не розрахованими на ті зміни, які відбуваються вже зараз.

Кліматолог підкреслив, що погодні явища стають менш передбачуваними.

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