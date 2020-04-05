Українських лікарів, які вирушили допомагати своїм італійським колегам у боротьбі з пандемією, яскраво зустріли в Італії

Медики, які повинні допомогти Італії перемогти «уханьский» вірус, прибули з України в італійське місто Неаполь 4 квітня. На місці їм вирішили влаштувати теплу зустріч, незважаючи на суворий карантин в охопленій вірусом країні. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Фейсбук український дипломат, генеральний консул України в Неаполі Віктор Гамоцький (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Українців зустрічали в бізнес-центрі Неаполя, однак через карантин вирішили зробити це досить оригінальним чином. Так, на всю гучність у дворі центру включили пісню Руслани, а на тлі було чути звернення чоловіка на італійському і вітальні вигуки.

«Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани – так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу Україні у протидії коронавирусу», - написав Гамоцкий.

В коментарях українці подякували італійців за теплий прийом.

«VIVA Italia ! Слава Україні!», «Круто!», «Як приємно, аж мурашки по шкірі, слава Україні, Крим Україна», «Супер!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що рішення про відправку українських лікарів в Італії раніше прийняв президент Володимир Зеленський. 20 медиків добровільно вирішили допомогти італійським колегам боротися з коронавірусом. Президент підкреслив, що вони отримають цінний досвід, який зможуть передати Україні, коли повернуться.

Nel Centro Direzionale a Napoli, da una delle torri, stasera hanno fatto sentire Ruslana, una famosissima cantante ucraina, in segno di ringraziamento per la solidarietà dell’Ucraina con l’Italia nella lotta alla pandemia. Сьогодні в Бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани; так італійці дякують за солідарність і гуманітарну допомогу України у протидію коронавірусу. Gepostet von Viktor Hamotskyi am Samstag, 4. April 2020

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