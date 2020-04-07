Російська актриса Яна Поплавська, відома насамперед за роллю Червоної Шапочки в однойменному радянському фільмі, зробила скандальну заяву про українців

Так, актриса публічно на своїй особистій сторінці в мережі Facebook звинуватила українців у вбивстві мирного населення Донбасу.

Зокрема актриса назвала українців "виродками і тварюками", "які прицільно стріляють по житловим будинкам".

"Я не можу зрозуміти, що роблять на наших федеральних каналах представники України? Не давати слова, оголосити інформаційну блокаду цим виродкам займаються словоблуддям! Стріляють самі по житловим будинкам прицільно, по цивільному населенню Донбасу! Якщо є Пекло, воно чекає цих тварюк!!! Мені нестерпно шкода дітей, які крім цієї страшної, безглуздої війни не бачили нічого в своєму маленькому житті", - написала актриса, яка явно вірить кремлівській пропаганді.

Дійшло до того, що на її заяву жорстко відповів відомий російський журналіст і блогер Олександр Тверський.