Російська актриса Яна Поплавська, відома насамперед за роллю Червоної Шапочки в однойменному радянському фільмі, зробила скандальну заяву про українців
Так, актриса публічно на своїй особистій сторінці в мережі Facebook звинуватила українців у вбивстві мирного населення Донбасу.
Зокрема актриса назвала українців "виродками і тварюками", "які прицільно стріляють по житловим будинкам".
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"Ви в курсі, що Російська Федерація порушила територіальну цілісність суверенної держави Україна? Ви в курсі, що в Україні, на території чужої держави вбивають українських солдатів російські люмпени разом із збройними силами РФ? У вашу систему цінностей вкладається той факт, що порушувати міжнародні закони і нападати на інші держави не можна? Ви в дитинстві, які книжки читали? Або все обмежилося Червоною шапочкою?", - написав він.
Тверський порадив актрисі звернути увагу на ставлення українців до тих, хто захищає батьківщину від окупантів і порівняти його з цінностями росіян.
Згодом Поплавська видалила свій пост, а аккаунт Тверського був забанений, а його відповідь актрисі була також вилученою.
Також Politeka писала, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу.