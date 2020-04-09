Житель Німеччини розповів, які заходи вживає країна, щоб допомогти суспільству вижити під час карантину

Як повідомляє Politeka.net гід Олександр Міндлін, який зараз живе і працює в Берліні розповів на своїй сторінці в мережі Facebook, як Німеччина підтримує своїх громадян під час карантину.

За його словами, Німеччина перевела йому в якості фінансової допомоги для виживання в умовах карантину велику суму грошей, яка дозволить йому спокійно жити протягом трьох місяців.

"Федеративна Республіка Німеччина, держава, в якій я зараз живу і працюю, перевела мені в якості фінансової допомоги для виживання в умовах карантину, досить велику суму. Не хочу писати цифри, але це приблизно відповідає моїм заробітках за 3 місяці", - зазначив Олександр.

Він додав, що перевели гроші за запитом буквально на наступний день, перевели не дивлячись на те, що той не є громадянином Німеччини, не запитуючи ніяких паперів та підтверджень.

"Гроші перевели не тільки мені, а всім індивідуальним підприємцям, які опинилися без роботи і заробітку через епідемію в Берліні. Разом зі мною, цю допомогу отримали всі мої знайомі гіди, артисти, господарі кафе, маленьких готелів, ресторанів і так далі", - уточнив Миндлин.

"Колись моєю державою було СРСР. Держава стверджувало, що я йому "повинен, повинен, і повинен" служити в армії, жити за прописку, працювати не там, де цікаво, і де ми можеш стати в нагоді, а за "розподілу". Звичайно, вона, держава, якщо я буду добре поводитися, могло видати мені квартиру, яке вона, держава визнає для мене підходящою, санаторій, який вона мені призначить, і може бути, навіть автомобіль після черги в 10 років", - зазначив Олександр Міндлін.

Він зазначив, що потім жив в РФ, але нічого не змінилося з часів СРСР, тільки з'явився "справжній господар", і спроби демократії повністю зникли з Росії.

В Німеччину він переїхав за контрактом, потім отримав вид на проживання, і з тих пір працює і платить податки. Але будучи іноземцем в чужій країні чоловік отримав допомогу в момент потреби.

"Але ось в цій державі трапилася біда. Власне, трапилася вона у усьому світі. Але в цій, окремо взятій державі, вирішили в цій біді допомогти, жителям. Всім. Не залежно від їх національної чи ще якоїсь приналежності… І допомогли. Я особисто ні одного разу в я ще не отримував подарунків ні від жодної з держав. А ось зараз отримав", - написав Олександр Міндлін.

Він додав, що тільки тепер почав розуміти значення слова "держава". На його думку, сила держави не в кількості ядерних боєголовок, не в єдності націоналістично налаштованого натовпу.

"Може бути, сила саме в простягнутій в скрутну хвилину руці? У тому самому горезвісному "лікті", який так люблять пригадувати у промовах багато керівників? Сьогодні я вперше дізнався, а вірніше відчув, що таке "держава". І в чому її сила", - підсумував житель Німеччини.

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