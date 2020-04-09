Житель Германии рассказал, какие мероприятия предпринимает страна, чтобы помочь обществу выжить во время карантина

Как сообщает Politeka.net, гид Александр Миндлин, который сейчас живет и работает в Берлине рассказал на своей странице в сети Facebook, как Германия поддерживает своих граждан во время карантина.

По его словам, Германия перевела ему в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина крупную сумму денег, которая позволит ему спокойно жить в течении трех месяцев.

"Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца", - отметил Александр.

Популярные статьи сейчас

Важное сообщение Кабмина, украинцев отпустили с карантина: кому повезло

Важное предупреждение: чем обернется прогулка с котом вместо собаки на карантине, "никогда так не делайте"

Супруга украинского боксера похвасталась идеальной фигурой в купальнике, фото: "Ну персик"

Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
Показать еще

Он добавил, что перевели деньги по запросу буквально на следующий день, перевели не взирая на то, что тот не является гражданином Германии, не запрашивая никаких бумаг и подтверждений.

"Деньги перевели не только мне, а всем индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине. Вместе со мной, эту помощь получили все мои знакомые гиды, артисты, хозяева кафе, маленьких отелей, ресторанов и так далее", - уточнил Миндлин.

карантин, улица, маски, украина

"Когда-то моим государством было СССР. Государство утверждало, что я ему "должен, должен, и должен" — служить в армии, жить по прописке, работать не там, где интересно, и где мы можешь пригодиться, а по "распределению". Конечно, оно, государство, если я буду хорошо себя вести, могло выдать мне квартиру, которое оно, государство сочтёт для меня подходящей, санаторий, который оно мне назначит, и может быть, даже автомобиль после очереди в 10 лет", - отметил Александр Миндлин.

Он отметил, что потом жил в РФ, но ничего не изменилось со времен СССР, только появился "настоящий хозяин", и попытки демократиии полностью исчезли из России.

люди, карантин

В Германию он переехал по контракту, потом получил вид на жительство, и с тех пор работает и платит налоги. Но являясь иностранцем в чужой стране мужчина получил помощь в момент нужды.

"Но вот в этом государстве случилась беда. Собственно, случилась она во всём мире. Но в этом, отдельно взятом государстве, решили в этой беде помочь его, государства жителям. Всем. Не зависимо от их национальной или какой-то ещё принадлежности… И помогли. Я лично ни одного раза в жизни я ещё не получал подарков ни от одного из государств. А вот сейчас получил", - написал Александр Миндлин.

супермаркет, карантин

Он добавил, что только теперь начал понимать значение слова "государство". По его мнению, сила государства не в количестве ядерных боеголовок, не в единстве националистически настроенной толпы.

"Может быть, сила именно в протянутой в трудную минуту руке? В том самом пресловутом "локте", который так любят припоминать в речах многие руководители? Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое "государство". И в чём его сила", - подытожил житель Германии.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.