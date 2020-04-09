Житель Германии рассказал, какие мероприятия предпринимает страна, чтобы помочь обществу выжить во время карантина

Как сообщает Politeka.net, гид Александр Миндлин, который сейчас живет и работает в Берлине рассказал на своей странице в сети Facebook, как Германия поддерживает своих граждан во время карантина.

По его словам, Германия перевела ему в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина крупную сумму денег, которая позволит ему спокойно жить в течении трех месяцев.

"Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму. Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца", - отметил Александр.

Он добавил, что перевели деньги по запросу буквально на следующий день, перевели не взирая на то, что тот не является гражданином Германии, не запрашивая никаких бумаг и подтверждений.

"Деньги перевели не только мне, а всем индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине. Вместе со мной, эту помощь получили все мои знакомые гиды, артисты, хозяева кафе, маленьких отелей, ресторанов и так далее", - уточнил Миндлин.

"Когда-то моим государством было СССР. Государство утверждало, что я ему "должен, должен, и должен" — служить в армии, жить по прописке, работать не там, где интересно, и где мы можешь пригодиться, а по "распределению". Конечно, оно, государство, если я буду хорошо себя вести, могло выдать мне квартиру, которое оно, государство сочтёт для меня подходящей, санаторий, который оно мне назначит, и может быть, даже автомобиль после очереди в 10 лет", - отметил Александр Миндлин.

Он отметил, что потом жил в РФ, но ничего не изменилось со времен СССР, только появился "настоящий хозяин", и попытки демократиии полностью исчезли из России.

В Германию он переехал по контракту, потом получил вид на жительство, и с тех пор работает и платит налоги. Но являясь иностранцем в чужой стране мужчина получил помощь в момент нужды.

"Но вот в этом государстве случилась беда. Собственно, случилась она во всём мире. Но в этом, отдельно взятом государстве, решили в этой беде помочь его, государства жителям. Всем. Не зависимо от их национальной или какой-то ещё принадлежности… И помогли. Я лично ни одного раза в жизни я ещё не получал подарков ни от одного из государств. А вот сейчас получил", - написал Александр Миндлин.

Он добавил, что только теперь начал понимать значение слова "государство". По его мнению, сила государства не в количестве ядерных боеголовок, не в единстве националистически настроенной толпы.

"Может быть, сила именно в протянутой в трудную минуту руке? В том самом пресловутом "локте", который так любят припоминать в речах многие руководители? Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое "государство". И в чём его сила", - подытожил житель Германии.

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