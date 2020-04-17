В Чернігівській області православний священик продовжує працювати, хоча заражений китайським вірусом

Як повідомляє Politeka.net у попа підтвердили інфекцію, проте він відмовляється її визнавати. Подробиці повідомляє "ТСН".

Згідно з офіційною статистикою, у Чернівецькій області більше заражених. Нещодавно в регіоні зареєстрували 73 нові випадки хвороби. Серед хворих виявилися четверо священнослужителів.

Однак настоятель церкви в одному з сіл Кіцманського району відмовляється визнавати свій стан, незважаючи на очевидні симптоми. Більше того, священик ігнорує розпорядження про самоізоляції і планує провести священну літургію. Закривати храм він також відмовляється.

Ситуацією зацікавилася поліція. Правоохоронці мають намір розібратися, чи дійсно святий отець порушує закон.

Тим часом, користувачі соціальної мережі вже винесли вирок чоловікові. Багато злякалися, що хворий священик заразить своїх парафіян:

"Куди дивиться влада, що він недоторканий, не хоче сам на ізоляцію, змусити ..."; "А ще священик. "А де ж любов до ближніх“???"; "та треба всі церкви закрити на карантин, вони ж потім через всіх бабусек за заражають інших!"; "Які бувають тупі люди! Начебто доросла і віруюча людина, яка веде за собою інших людей, та вчиняє так безрозсудно!"; "Так це жесть!!! Всі знають і нічого не роблять!!!! Це ж кримінал за умисне зараження людей!!!!!"; "А взагалі його збираються до кримінальної відповідальності залучати? Він же свідомо сотні людей заражає якщо доведено тестом що він заражений"; "Тільки московські так і роблять"; "Ага, а коли люди заразяться буде їм допомагати лікуванню говорити "хай Вас Бог береже..." )".

Нагадаємо, "Приховують і спотворюють": медики забили тривогу через священиків на Одещині.

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