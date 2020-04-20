Влада Китаю багато років переслідує мусульманське населення Сіньцзян-Уйгурського автономного району, відправляючи тисячі людей у так звані "школи перевиховання" і табори з більш жорсткими умовами

Це просто в'язниці для неугодних. У таких місцях примусово утримують громадян Китаю, які сповідують іслам - без проведення слідства, без рішення суду, без пред'явлення звинувачень і яких-небудь обмежень терміну перебування. За оцінками ООН, в китайських в'язницях для мусульман може утримуватись до мільйона чоловік, пише "Нова газета".

Тим, кому вдалося вирватися з лап системи, розповідають про страшні тортури за стінами таких "шкіл".

Уйгурка з Синьцзяна по імені Турсунай перебувала у в'язниці 11 місяців — в 2017 і 2018 роках. За її словами, вона завжди мріяла жити там, де можна вільно пересуватися, одягатися, спілкуватися.

В Сіньцзяні, розповідає жінка, такого права у людей немає. Місцеві патрулі можуть у будь-який момент зупинити людину на вулиці, щоб перевірити документи.

"Вони пояснювали, куди нам можна ходити і їздити, а куди не можна; що нам можна робити і що заборонено. Ми для влади Китаю — ніщо, порожнє місце", - поділилася Турсунай.

Жінка додала, що проживши в Казахстані 5 років виникли проблеми з документами і міграційною службою, тому їй довелося повернутися в Китай. В один із днів їх з чоловіком зупинила поліція і у неї відібрали паспорт. Пізніше їй наказали з'явитися в діляниці забрати документи. Коли вона прийшла, її схопили і відвезли в "школу перевиховання".

"В той день вони заарештували тисячі уйгурів по всьому Сіньцзяну.

Я плакала і кричала. Потім перестала — боялася наглядачів зі зброєю. Крім них за нами стежили відеокамери. Вони були всюди", - повідомила жінка, яка вижила..

Умови були жахливі: двоярусні ліжка, як у звичайному інтернаті і постійна нестача їжі.

Турсунай згадує, як з мечеті до них приходив мулла і переконував у тому, що Бога немає, а релігія - зло.

Пізніше на території "школи" вирубали ліс і побудували на його місці велику будівля. Це був табір. Він відрізнявся від школи порядками та умовами утримання. Всі двері залізні. У маленьких камерах — по 12-14 жінок. Туалет — один на весь табір.

"Кожен день наглядачі влаштовували допити. Вони намагалися з'ясувати, в яких заборонених спільнотах я була в Казахстані, з якими терористичними організаціями пов'язана. Мені нічого було відповісти, тому мене били — в основному по животу і голові. Били так, що я не могла встати на ноги. У мене відкрилися рясні кровотечі. У липні 2017 року через те, що я постійно втрачала свідомість, мене звільнили", - поділилася Турсунай, зазначивши, що від таких тортур тепер ніколи не зможе мати дітей.

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