П'яний дебош там це не найгірше!

Евакуйовані з популярного курорту українці влаштовують під час обсервації справжнє пекло

Як повідомляє Politeka, розповідає про це джерело «Обозревателя».

«Щойно на 3-му поверсі працівниця з рецепшен сказала всіх попередити, що поліція відтепер не дозволяє постачання алкоголю. Будуть вилучати і віддадуть при виселенні. Я висловила глибоку стурбованість тим, що вони думають, що ми в'язні, але це не так», - зазначає він.

Так, вчора на шостому поверсі «молодий чоловік, бухий в гов**ну, ломився у всі двері» і сказав, що шукає вихід на дах.

Пізніше інцидент підтвердила і одна з працівниць готелю.

«12 годині ночі, до мене в двері стукає людина, кричить, щоб відкрили двері на дах, мовляв, йому потрібна свобода, свіжим повітрям подихати. І далі по дверях пішов. Його двічі охорона виводила, потім поліція. Це ненормально», - підкреслила вона.

При цьому подібні випадки, стверджує вона, нібито відбуваються постійно.

«Гості п'ють на поверхах, ходять курити на вулицю і лише одиниці свідомо не залишають номери. Це відбувається фактично кожен день. Випивають на поверхах, не слухають ні співробітників готелю, ні поліцію. Прямим текстом відправляють подалі. Якщо це культурно сказати. Вони п'ють, поліція з нами, все це фіксується на відео», - уточнила вона.

Але найгірше те, що постояльці використовують правоохоронців, яких приставили стежити за обсервацією, як кур'єрів. Вони приносять їм їжу, яку в готель доставляє популярна мережа.

Більш того, частина постояльців вирішила організувати вечірку прямо в холі готелю. Один з чоловіків навіть запропонував іншим постояльцям тайський масаж. За інформацією журналістів, є такі, хто погодилися.

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