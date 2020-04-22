Відома в минулого український політик Наталія Вітренко, яка перебуває більшу частину часу в РФ, зробила скандальну заяву про Україну
Її невдоволення викликала декомунізація в Україні.
"Ми заявляємо на весь світ. Нацизм підняв голову в Україні, колаборанти, прислужники Гітлера, вони зараз здійснюють реванш. Вони перейменовують вулиці, опошляють подвиг наших батьків і дідів, вони катів і зрадників – Бандеру, Шухевича, Коновальця, Мельника - роблять героями", - заявила Вітренко.
Раніше вона назвала російську мову «рідним для України» і розкритикувавши створення єдиної помісної православної церкви, незалежної від Російської Федерації.
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«Вони розтоптали наш народ. Принизили у всьому. Коли це Росія була окупантом? Коли був Радянський Союз і ми разом будували… Змусили нас вважати, що якийсь Варфоломій буде давати якийсь Томос, а ми повинні відмовитися від своєї церкви і йти в розкольницьку, тому що вони так порахували», заявила вона.
Крім цього, скандальна Наталія Вітренко в ефірі заявила, що нинішня влада нібито змусила українців відмовитися від «рідної російської мови».
«Вони змусили нас відмовитися від рідної російської мови. Російська мова народився в Києві. Потрібно переглянути все, що було раніше. Виправити помилки», — підкреслила вона.
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