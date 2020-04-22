Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін висловив свої побоювання щодо майбутнього президента України Володимира Зеленського

Крім того, він поділився занепокоєнням щодо долі України. Про цьому Галкін розповів журналістці Ірині Шихман в її програмі «А поговорити?».

Як повідомляє Politeka.net, відповідне відео з'явилося на однойменному каналі передачі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця страниицы).

На думку коміка, якщо в Україні щось станеться, то це може спричинити заворушення. Він пов'язує можливі проблеми з національністю нинішнього президента України.

«Я з великим острахом дивлюся на те, що відбувається зараз в Україні. Тому що той факт, що президент України Зеленський – єврей, при сформованих обставинах і досить складному становищі Зеленського, мене не дуже тішить, бо я вважаю, що при будь-непонятках в таких країнах, як Україна чи Росія все це може закінчуватися одним — погромами. Я цього справді дуже боюся. Я небайдужий до долі тих, хто живе в Україні, і це дійсно велика небезпека. Це нікуди, на жаль, не пішло», - заявив шоумен.

Також раніше повідомлялося, що Максим Галкін посміявся над опозиціонерами російської влади, в тому числі і над Жириновським, який відомий своїми дивними, а інколи навіть божевільними заявами. Гуморист порівняв опозиціонерів з зомбі, а Жириновського так взагалі з графом Дракулою.

Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.

Як повідомляла Politeka, Галкін показав свою 15-метрове гідність.

Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії з-за висловлювання про Путіна.