Погода в Україні у четвер, 23 квітня, буде сонячною і теплою

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Україна потрапить під вплив антициклонів, тому чекати дощів не доводиться.

Вітер завтра в Україні очікується північно-західного напрямку, а в п'ятницю почне переходити на південно-західний. В основному буде маловітряно, тільки на сході можливі сильні пориви до 15 м/с.

У четвер розпочнеться відчутне потепління.

протягом дня температура повітря становитиме +12… +17 градусів. А вночі ще буде +2 + 6 градусів і місцями залишаються заморозки 0-3 градуси.

У Києві завтра, 23 квітня, буде без опадів і тепло, до +17 градусів, вітер з заходу, північного заходу, 5-10 м/с.

В подальшому потепління посилиться.

Дощі очікуються в суботу, 25 квітня. Вони пройдуть практично повсюдно, крім південної частини України.

Зазначимо, згідно з прогнозами метеорологів, вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Потепління клімату може призвести до того, що в районі Києва почне процвітати виноробство, а на півночі країни вже зараз успішно вирощують абрикоси. При цьому потепління може цілком стати катастрофічним з-за масового вимирання комах, які не можуть пристосуватися до нових умов.

Нагадаємо, погода різко розгорнеться, українців чекає справжнє асорті: "заморозки, дощі і..."

Як повідомляла Politeka, весна вирішила добити українців, заморозки не відступають: синоптики приголомшили прогнозом.

Також Politeka писала про погодний переворот в Україні, розірвуть країну дощі і вітру: скільки днів терпіти.