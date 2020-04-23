Погода в Україні 23 квітня здивує всіх, частину території накриють несподівані дощі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.
Так, на заході України очікуються денні 16-18 градусів тепла. Вночі похолодає до 3-5 тепла.
Українцям на півночі варто очікувати хмарності і дощів. Останні накриють Чернігівську область. Стовпчик термометрів вдень покаже від 13 до 16 тепла. Вночі ж на вулиці буде від 1 до 4 за Цельсієм.
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У центральних областях буде хмарно без опадів. На вулиці вдень буде від 14 до 17 вище нуля. А от вночі навпаки: від 1 до 4 градусів.
А ось на півдні країни синоптики прогнозують від 13 до 17 градусів вище нуля. Вночі повітря буде в межах 3-7 градусів.
На сході України, згідно з прогнозом експертів, буде від 13 до 16 градусів. Вночі будуть заморозки: від -3 до -3 за Цельсієм.
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