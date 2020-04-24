У п'ятницю, 24 квітня, в Україну прийде потепління, проте вночі все ще очікуються заморозки

Відповідний прогноз представили синоптики Укргідрометцентру. Відзначається, що вдень 24 квітня в Україні помітно потеплішає, проте вночі в деяких регіонах можливі заморозки. Зокрема, на сході і північному-заході, а також в Закарпатті нічні температури опустяться до 0…-3 градусів.

В інших областях середня температура вночі становитиме від +3 до +7 градусів, а вдень – від +15 до +19.

У західних областях вдень стовпчики термометра покажуть від +17 до +21 градуса. На півночі очікується від +16 до +18. У центрі України повітря вдень прогріється до +17…+19 градусів. На сході очікується +15…+18 градусів, а на півдні – від +15 до +19.

Вітер буде південно-західним і західним, зі швидкістю не більше 5-10 м/с. протягом доби в Україні опадів не очікується.

У Києві в п'ятницю буде сухо з мінливою хмарністю. Вночі температура опуститься до +5…+7 градусів, а вдень потеплішає до +17…+19. Вітер західний, 5-10 м/с.

Відзначимо, що раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що вже на вихідних погода зіпсується після п'ятничного потепління. За її словами, в суботу в Україну прийдуть дощі.

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