Бойовики окупаційної "ДНР" пішли по стопах своїх соратників з Луганська

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін, підконтрольний Кремлю, підписав "указ" про перейменування окупованого Донецька.

Відповідне "розпорядження" було підписано вчора, 23 квітня.

Згідно з "указом" терориста Дениса Пушиліна, бойовики тепер будуть використовувати для Донецька його попередню назву "місто Сталіно".

У постанові №111 Дениса Пушиліна від 23 квітня сказано, що тепер "місто Сталіно" буде використовуватися російсько-окупаційними військами в якості символу Донецька при проведенні "республіканських" та міських заходів, присвячених пам'ятним датам в історії терористичної "республіки" та міста Донецька, "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".

Крім цього, маріонетка Кремля Денис Пушилін своїм розпорядженням зобов'язав так званого "міністра інформації" провести кампанію для популяризації назви.

"Сралино", "Пора Москву брати!", "А прізвище йому дати «спадкову»: Кульок", "Сталіно...Цікаво, а Горбачево-Михайлівку ще не перейменували?", "Контужені на всю голову", - відреагували українці на "указ" Пушилина.

Варто відзначити, що аналогічним "указом" вже раніше осоромився ватажок окупаційної "ЛНР" Леонід Пасічник. Відповідне розпорядження він підписав ще 16 квітня.

Згідно з документом, міста Луганська більше немає - окупанти назвали його Ворошиловградом, як у радянські часи. При цьому в "указі" зазначається, що назва "Ворошиловград" буде використовуватися нарівні з "Луганському" під час заходів, присвячених Другій світовій війні.

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