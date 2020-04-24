Бойовики окупаційної "ДНР" пішли по стопах своїх соратників з Луганська

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, ватажок терористичної "ДНР" Денис Пушилін, підконтрольний Кремлю, підписав "указ" про перейменування окупованого Донецька.

Відповідне "розпорядження" було підписано вчора, 23 квітня.

Популярні новини зараз

Девальвація гривні, запуск транспорту і нові виплати для українців – головне за ніч

Виплати під загрозою: екстрена заява Фонду соцстрахування, грошей вистачить не всім

Російська Кардаш'ян забула про сором і показала «бомбочки» в бікіні: «Це так гаряче!»

Лорак у величезному ліфчику жорстко висміяли в мережі, фото: "Коли приїхала з колгоспу"
Показати ще

Згідно з "указом" терориста Дениса Пушиліна, бойовики тепер будуть використовувати для Донецька його попередню назву "місто Сталіно".

У постанові №111 Дениса Пушиліна від 23 квітня сказано, що тепер "місто Сталіно" буде використовуватися російсько-окупаційними військами в якості символу Донецька при проведенні "республіканських" та міських заходів, присвячених пам'ятним датам в історії терористичної "республіки" та міста Донецька, "пов'язаних з Великою Вітчизняною війною".

Крім цього, маріонетка Кремля Денис Пушилін своїм розпорядженням зобов'язав так званого "міністра інформації" провести кампанію для популяризації назви.

"Сралино", "Пора Москву брати!", "А прізвище йому дати «спадкову»: Кульок", "Сталіно...Цікаво, а Горбачево-Михайлівку ще не перейменували?", "Контужені на всю голову", - відреагували українці на "указ" Пушилина.

Варто відзначити, що аналогічним "указом" вже раніше осоромився ватажок окупаційної "ЛНР" Леонід Пасічник. Відповідне розпорядження він підписав ще 16 квітня.

Згідно з документом, міста Луганська більше немає - окупанти назвали його Ворошиловградом, як у радянські часи. При цьому в "указі" зазначається, що назва "Ворошиловград" буде використовуватися нарівні з "Луганському" під час заходів, присвячених Другій світовій війні.

Нагадаємо, одіозна Чичеріна знайшла винних у своїх бідах серед українців

Як повідомляла Politeka, "Донбас має увійти в Росію": Чичеріна наказала бойовикам помститися Україні

Також Politeka писала, що в РФ раптово визнали "ЛНР" частиною України: що повідомляють канали пропагандистів