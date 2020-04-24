Скандальний російський співак Юрій Лоза висловився про конфлікт на Донбасі



За словами артиста, та сході між собою українці воюють.



"Я точно знаю, що не можна вбивати собі подібних, і, тим більше, таких же як ти. Те, що відбувається в Україні, коли одні українці воюють з іншими українцями — хлопці, це неприпустимо ні з якої точки зору. Тому я однозначно на самому початку цього конфлікту в Україні став на позицію тих людей, які всіляко закликали до миру і говорили: "Братики, сідайте — домовляйтеся", — вважає співак.

Крім того, він дивується чому українці "стріляють по своїм".

"Я не можу зрозуміти, як можна зібрати армію і піти втихомирювати, наприклад, якусь частину своєї країни, яка воює. Тільки домовлятися. Якщо вони не хочуть жити з тобою в одному полі, розберися, чому і зроби так, щоб вони захотіли. Але стріляти по своїх кварталах...", - висловився Лоза.

Нагадаємо, Юрій Лоза знаходиться в "чорного списку" заборонених в Україні артистів.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті "Миротворець", його звинувачують в незаконному перетині держкордону України" та концертної діяльності на території анексованого Криму.

Раніше ми повідомляли, що телеведучий і співак Антін Мухарський попередив про загрозу втрати Україною нових земель.

Він вважає, що якщо державна політика України в галузі культури і гуманітарної політики не зміниться, наша країна може втратити нові території.

Він зазначив, що Україні потрібно розібратися з Харковом і Одесою, Миколаєвом і Херсоном, а не думати про повернення під контроль Києва Донбасу чи Криму. За його словами Крим і Донбас відпали і на черзі інші території України.

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